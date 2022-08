Nurme meeskondlikust kuuendast kohast: ülikõva ju!

Nurme jooksis enda tiitlivõistluste parima aja, finišeerides ajaga 2:12.46. "Tase on viimastel aastatel kõvemaks läinud, mehed on kiiremad ja tingimused olid ka parajalt head. Arvata oli, et tuleb kiiresti joosta, selleks et head kohta saada," arutles Nurme. "Kui vaadata protokolli, siis üheksas koht jäi võib-olla kaugele, aga kümnes koht oli seitse sekundit. See jäi nibin-nabin, äärepealt oleks ära noppinud. Ma arvan, et täna sellise taktikaga kümnendast kohast paremat poleks saanud, nii et 11. koht oli parim, mis võtta andis. Võiks öelda, et võtsin oma ära."

"Vorm oli hea ja energiat oli ka, jooksu ajal mingit probleemi ei olnud. Suurema osa jooksust pidin üksi omas rütmis jooksma. Selleks, et võib-olla ettepoole saada, oleksime pidanud valima hoopis teistsuguse taktika, mis oleks tähendanud seda, et oleksime alguses pidanud olema esimestega koos," jätkas ta. "Aga lähtusime peatreeneri soovitustest ja eks tuleb siit omad järeldused teha. Võib-olla tulevikus võtta ka julgemad riskid ja minna esimestega kaasa. Aga kuna meil oli ka meeskonnaarvestus, siis ülemääraseid riske ei tahtnud võtta."

Meeskondlikus arvestuses said Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik koondajaga 6:50.11 kuuenda koha. "Ongi? Ülikõva ju! Kui te nüüd ei eksi, on see ju suurepärane! Oli meid nüüd 14 või 15 ja me oleme Euroopas esikuuikus, see teeb meele heaks! Vaatasin küll, et Kaur ja Romka jäid kuidagi kaugele, aga kui me kuuendaks tulime, siis ju unustame selle ära, ikka ülikõva," muheles Nurme. "Õnnitleme eestlasi, Eesti kergejõustikku ja kõiki fänne, kes siia tulid."