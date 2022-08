Nurme: kui kõik oma tulemuse ära jookseme, võime rääkida ka medališansist

Eelmisel EM-il nelja aasta eest Berliinis üheksanda koha saavutanud maratoonar Tiidrek Nurme läheb nüüdki jahtima kõrget kohta, kuid koos Roman Fosti ja Kaur Kivistikuga on ta poole aasta jooksul kõvasti higi valanud, et särada nüüd Münchenis ka meeskondlikus arvestuses.

"Kui me kõik oma ära jookseme, siis kindlasti räägime... top kuue koht meeskonna arvestuses ei tohiks olla mingi küsimus," usub Nurme intervjuus ERR-ile. "Aga kui kõik oma tulemuse ära jookseme, siis võime rääkida ka medališansist. "

Fosti on kahel viimasel EM-il olnud maratonis 17. ja 18. ning jooksnud mõlemal korral kahe tunni ja 17 minutiga. Ta arvab, et seekord on vaja olla minut nobedam, et mahtuda 20 hulka.

"Konkurents on maratonirajal päris tihedaks läinud. Ma kardan, et selle tulemusega ei piisa top kahekümnes olemiseks," kahtleb Fosti. "Peab ikka kiiremini jooksma. Minu ambitsioon on see, et olla kas või üks koht parem kui eelnevatel EM-idel."

Eelmisel EM-il 3000 meetri takistusjooksus üheksanda koha teeninud Kaur Kivistik loodab olla nobedam, kui oma esimesel maratonil veebruaris Sevillas, kus läbis 42 kilomeetrit kahe tunni ja 16 minutiga.

"Rada ei ole üldse lihtne. Esiteks on väga palju pöördeid. Teiseks hästi palju ebatasasust, munakivi ja... tiitlivõistlustel ei ole jäneseid. Igaüks on enda eest väljas," kommenteeris Kivistik.

"Seetõttu ei ole võistlus kindlasti ideaalilähedane, aga esimese maratoni põhjal, kus jäi kindlasti ka varu sisse ja täna julgen öelda, et olen paremas vormis kui enne Sevilla maratoni. Eks paistab, mida toob ilm ja mida pakuvad konkurendid. Kindlasti väiksema sihiga välja ei lähe, aga tingimused pole ka väga lihtsad."

Maratoni stardipauk kõlab esmaspäeval kell 12.30 ja ETV2 otseülekandes on näha nii Müncheni linna ilu kui ka jooksumeeste pingutuste valu ja võlu.