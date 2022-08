Kivistik maratonidebüüdist: lõbus oli igal juhul!

Kivistik ületas finišijoone ajaga 2:17.51, mis andis talle 32. koha. Tiidrek Nurme (2:12.46) oli üheteistkümnes, Roman Fosti (2:19.34) 41.

"Ikka olen rahul! Polnud paha. Esimene tiitlivõistluste maraton, uskumatult hea tase oli," rääkis Kivistik võistluse järel ERR-ile. "Uskusin, et sellise jooksuga võiks isegi 20 parema sekka hulka tulla, aga täna 32. Alustasin targalt, õnnestus pool maad isegi päris heas pundis joosta, siis jõudu oli ja hakkasin üksi tööd tegema. Teine pool ei olnud väga palju aeglasem kui esimene, kindlasti möödusin ka päris paljudest."

"Lõbus oli igal juhul, aga ilm on tegelikult salakaval: higistamine oli nii intensiivne, et viimased viis kilomeetrit olid soolad ikka väljas ja väga kiiremini ei olnud lihtsalt võimalik liigutada," lisas Kivistik. "Iga sammuga oli tunda, et kohe lähevad krampi. Hea, et see lõpp tuli kätte enne, kui jalad täitsa alt kukkusid!"