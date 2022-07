Voolaid asetas favoriidikoorma armeenlastele

Paide Linnameeskond naasis Armeeniast avaringis Armenia-Araratilt saadud 0:0 viigiga. Reis oli pikk ja väsitav, nüüdseks on taastutud ja oodatakse innuga kodumängu, mis peetakse Pärnus. Tõsi ta on, et soosikust vastane tuleb mängule vastu ettevalmistusperioodilt ehk on iga päevaga paranemas.

"Üldplaanis saime ikkagi pildi ette, mis meil vastas on ja tegemist on individuaalselt väga tugevate mängijatega, lähevad iga päevaga paremaks, tuleb kindlasti raske mäng," sõnas Paide väravavaht Mihkel Aksalu.

Paide peatreener Karel Voolaid: "Praegu me oleme näidanud, et seda tüüpi loosiga vastaste vastu see favoriidikoorem ei tekita meis pingeid."

Levadial on pisut raskem seis, sest Malta meistrilt Hiberniansilt saadi 2:3 kaotus, küll aga on rasketest euroõppetundidest järeldused tehtud. Peaasi on hoida head energiat.

"Loomulikult, üks asi on energia ja teine asi on mõttetöö, taktika," sõnas Levadia peatreeneri kohusetäitja Ivan Stojkovic. "Peame mõnda asja veel pisut parandama, tegime seda viimastes trennides. Ma olen täiesti kindel, et oleme homseks valmis."

Brent Lepistu, FCI Levadia kapten lisas: "Maltal see võib-olla meid kammitses esimene poolaeg, aga ma arvan ja tean isegi, et me saime teise poolajaga selle müüri ära lõhutud."

Levadia - Hiberniansi mängu näeb neljapäeval algusega kell 19.50 ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.