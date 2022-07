Kaks medalit kettaheites Leetu viinud Alekna ja Gudžius: oleme õnnelikud

Andrius Gudžius tuli viis aastat tagasi maailmameistriks. "Ma olen väga õnnelik, sest ma olen olnud kolm aastat medaliteta. Mul on olnud mitmeid vigastusi

ja nendest taastumisi. Lõpuks olen ma tagasi," ütles Gudžius ERR-ile.

"Võib-olla medalivärv ei ole parim ent see teeb siiski mu südame soojaks. Viimasel kolmel aastal ei suutnud ma end realiseerida. Nii koroonaviiruse aeg kui olümpia edasilükkamisega olid omad raskused. Ma olen väga õnnelik, et saan nende kahe tugeva mehega olla pjedestaalil," lisas Gudžius.

Mykolas Alekna, kelle isa on tulnud kettaheites maailmameistriks ning visanud ka maailmarekordi, oli samuti oma soorituse üle õnnelik.

"Ma olen väga õnnelik, sest ma ei oodanud, et heidan sel hooajal nii kaugele. Me oleme väga kõvasti tööd teinud ja ma olen väga õnnelik, et olen siin," ütles Alekna.

"Ma usun, et mu kiirus ja plahvatuslikkus aitasid mul kaugele heita," lisas ta.