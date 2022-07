Eesti golfikoondist ootab ees esimese divisjoni EM-turniir

Kuigi viimased 14 aastat on Eesti meeskondlikul EM-il mänginud II divisjonis, kus sai möödunud aastal ka pronksi, on nüüd, aste kõrgemal eesmärgid ikkagi kõrged - mahtuda 19 meeskonna seas 13 parema hulka ja jääda tippseltskonda püsima.

Kui Eesti viimati 2008. aastal I divisjonis mängis, lõi meeskonnas kaasa ka tänane treener Mark Suursalu, kes usub, et püsimajäämine on seekord jõukohane, kuigi mitte lihtne. "Kindlasti see lihtne ülesanne meie jaoks ei ole, ühtegi nõrka golfiriiki seal ei ole, kõik oskavad väga hästi mängida, aga meie koondis on ka ikkagi väga heal tasemel, me oleme käinud seal väljakul juba varem mängimas, nii et oleme väljakuga tuttavad."

Royal St George'si väljakul peeti möödunud aastal mainekas Open, lisaks on see mitu korda valitud Inglismaa parimaks golfiväljakuks. "Ta on teist tüüpi golfiväljak võrreldes sellega, millega meie siin Eestis oleme harjunud, ehk et mere ääres, tuulele avatud, hästi kõva pinnasega, hästi sügavad punkrid, aga praegused koondislased on kõik Links-golfi varasemalt mänginud, et see ei ole neile esimene kord," rääkis Suursalu.

Eesti meeskonda kuuluvad Carl Hellat, Joonas Turba, Ken-Marten Soo, Kevin Christopher Jegers, Markus Varjun ja kaptenina Mattias Varjun, kes on suureks väljakutseks hästi valmis.

"Nagu kõigil Links väjakutel sõltub ka seal väga palju ilmast, ja ma arvan, et selle väljaku teevad eriti keeruliseks tema greenid, ehk siis tuleb lüüa väga täpseid lööke, õige palli lennu õige vindiga ja nii edasi, et võibolla üldse vahel griinile pall jääks pidama," sõnas Varjun.

Legendaarseimal amatööridele mõeldud golfiturniiril hiljuti löögimängus jagatud kümnenda koha ja sellega rajamängu play-offiks väga kõrge asetuse teeninud Varjun tunnetab, et on ise võistluste eel heas vormis.

"Eks kindlasti annab selline õnnestumine enesekindlust, mul isiklikult pole õnnestunud sellise tasemega võistlustel varem nii eesotsas olla, see tähendab, et see kõik, mida me siin juba mitu aastat teinud oleme, on lõpuks ka hakanud tulemusi andma, nii et selles mõttes kindlasti annab ta mulle juurde, jah."

EM algab Inglismaal teisipäeval ja kestab laupäevani.