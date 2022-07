Suursalu: eksimusi oli rohkem, kui eelnevatel päevadel

Hollandi meeskonna koosseisus kuulub kolm mängijat maailma amatöörgolfi edetabelis 100 parima mängija sekka, seega mõneti üllatuslik oli nende väljajäämine medalimängude osalt ehk kaheksa parema hulgast.

"Näha oli mõlema tiimi puhul, et mitu päeva on juba golfi mängitud. Eksimusi oli natuke rohkem, kui eelnevatel päevadel. Holland on kvaliteetne meeskond. Neil on päris mitu mängijat maailma esisaja sees ka," sõnas Eesti golfimeeskonna treener Mark Suursalu.

Eesti meeskonna eest tõi täna võidupunkti Ken-Marten Soo ning viigipunkti Carl Hellat. Kaotuse pidid paraku vastu võtma paarismängus Joonas Turba/Markus Varjun ning ka individuaalmatšides mänginud Mattias Varjun ja Kevin Christopher Jegers.

Tulemused on kättesaadavad siit.

Laupäeval tuleb 11.- 12. koha matšis kohtuda Šveitsi meeskonnaga, kes reedel kaotas Soomele 1,5:3,5. Viimati mängis Eesti koondis Šveitsiga 2019. aastal EM-i teise divisjoni poolfinaalis ning siis võitis kohtumise Šveits.