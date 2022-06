Selgus viimane jalgpalli MM-ile pääsenud riik

Costa Rica alistas teisipäeva õhtul peetud play-off kohtumises 1:0 Uus-Meremaa, kohtumise ainsa värava lõi kolmandal minutil endine Londoni Arsenali ründaja Joel Campbell.

Costa Rica võit tähendab, et nad mängivad tänavusel turniiril E-alagrupis Saksamaa, Jaapani ja Hispaaniaga. Kokku on Costa Rica mänginud jalgpalli MM-finaalturniiril viiel korral, nende parim tulemus tuli kaheksa aastat tagasi Brasiilias, kui nad jõudsid veerandfinaali.

Jalgpalli MM toimub 21. novembrist 18. detsembrini.

