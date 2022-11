Hispaania andis oma avamängus teistele soosikutele tõelise tormihoiatuse

Hispaania ei lasknud Katari sõitnud koondise fännidel avaväravat kuigi kaua oodata, kui ilusa kombinatsiooni järel avas 11. minutil skoori Dani Olmo. Kümme minutit hiljem saatis Jordi Alba söödu järel otse õhust palli väravasse Marco Asensio, omakorda kümme minutit hiljem teenis Alba penalti ja selle realiseeris Ferran Torres.

Hispaanlased ei olnud sellega väravapidu lõpetanud: 54. minutil karistas Torres ära Costa Rica väravavahi Keylor Navase ja kaitsjate vahelise ebakõla ning lõi meeskonna neljanda värava, 74. minutil saatis suurepärase mängu teinud Gavi otse õhust välisküljega võrku hispaanlaste viienda värava. 90. minutil suurendas Carlos Soler 12 aasta taguste maailmameistrite edu kuueväravaliseks ning peole pani punkti Morata tabamus matši teisel lisaminutil.

Gavist sai 18 aasta ja 110 päeva vanusena Pele ja Manuel Rosase järel kolmas noorim MM-finaalturniiril värava löönud mängija, kolmapäevane võit on Hispaania ülekaalukaim MM-idel. E-grupi avakohtumises alistas Jaapan üllatuslikult 2:1 Saksamaa.

Enne mängu:

12 aasta tagune maailmameister Hispaania on peatreener Luis Enrique käe all värava löönud 21 mängus järjest, viimati jäädi kuivale mulluse EM-finaalturniiri avamängus Rootsi vastu.

Varemgi ebatraditsiooniliste võtetega silma paistnud treener lõi Katari MM-i eel oma kanali voogedastusplatvormil Twitch ning on turniiri jooksul igal õhtul kohusetundlikult eetris käinud, et koondise fännidega suhelda. Juba on ta pidanud kommenteerima nii Sergio Ramose koondisest väljajätmist, Argentina kaotust kui Cristiano Ronaldo lahkumist Manchester Unitedist.

Costa Rica alustas Colombia treeneri Luis Fernando Suareze käe all Põhja- ja Kesk-Ameerika valiksarja nukralt, kui esimesest seitsmest mängust võideti vaid üks ning kaotati kolm. Suarez päästis oma töökoha - ja Costa Ricale MM-pileti - viimase seitsme mänguga, millest võideti kuus, sealjuures alistati nii USA kui Kanada.

Costa Rica koondise tuumik on kogenud: Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda ja Joel Campbell on viie peale pidanud 600 koondisemängu ning kvintett aitas meeskonna kaheksa aastat tagasi Brasiilias esmakordselt veerandfinaali, kus jäädi alles penaltiseeria järel alla Hollandile.