Eestlanna võitis sportkeegli MM-ilt ajaloolise kuldmedali

Poolfinaalis tulemustega 91:101 ja 121:108 läks Ots vastase Jasmina Andjelkoviciga lisavisetele, kus oli viskekindlust rohkem finaalkoha kindlustanud eestlannal.

Finaalis oli vastaseks tšehhitar Hana Wiedermannova. Mõlemad seeriad läksid hooga käima, Ots saavutas kiirelt edumaa ning nii teenis Eesti esimest korda koha MM-i pjedestaalile.

"Päris kohale pole see veel jõudnud, aga tunded on ikka ülevad, võistlus Eestis ja Eestis võita on superluks," sõnas Ots finaalijärgses intervjuus. "Kui publik elab nii hästi kaasa kui siin Elvas, siis on muidugi topelt hea mängida, selline publik aitab alati kaasa," lisas ta.