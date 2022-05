Karel Voolaid: üks peapool on rõõmus, teine mõtleb juba pühapäevale

"Poisid nägid kõvasti vaeva ja tõenäoliselt on väga paljud inimesed üldse Paide nimel vaeva näinud, et see võit üks päev ära tuleks," lausus Paide peatreener Karel Voolaid ERR-ile.

Samas tiksub kuklas teadmine, et juba pühapäeval tuleb Floraga taas mängida. Sedapuhku Premium liiga raames. "Mitte mingit eufooriat. Üks peapool mõtleb juba pühapäevale ja teine on rõõmus," lisas Voolaid. "Suur töö on tehtud, aga tegelikult ju karikafinaal vaja ka võita, et koht Euroopas välja teenida."

Paide võitis penaltiseerias, aga 120 minuti jooksul ei õnnestunud neil palli Flora väravasse saata. "Ma arvan, et tänasel päeval on Flora, Levadia ja Kalju head proovikivid, kui hea see rünnak meil tegelikult on," kommenteeris Voolaid.

"Austan tabeli tagumisi, aga sinna neid väravaid ikka rohkem tuleb. Flora on juba aastaid näidanud, Levadia samamoodi - ega neile lihtne lüüa ei ole. Lahtiseks mängu ei lasta. Poisid proovisid kõvasti ja oli poolvõimalusi, aga päris head me luua ei suutnud. Võib-olla see ei olnudki täna peamine."

Kui erinevad tulevad karikamäng ja liigamäng? "Võib-olla Flora andis põhimängijatele veidi puhkust. Ma täpselt nüansse ei tea. Kindlasti mitte kergem."

"Küll nii palju kergem, et seal on viis vahetust ja tavapärane liigamäng, kus on koosseisus 20 mängijat. Täna oli natuke keerulisem selle koosseisuga laveerida," lausus Voolaid. "Aga meil on vaja punktivahet hakata kuidagi vähendama, psühholoogilist vahet vähendama hakata Floraga, peame valmis olema lahinguks - kergeid mänge ei tule kindlasti."