Saalijalgpalliliigas algavad poolfinaalseeriad

Poolfinaalpaaridest esimesena tulevad laupäeval kell 15 Kiili spordihoones väljakule põhiturniiri võitnud Tallinna FC Cosmos ja põhiturniiril kuuenda koha saanud JK Kohila. Veerandfinaalis alistas FC Cosmos mängudega 2:0 (5:1, 12:3) Rummu Dünamo ning JK Kohila oli samuti 2:0 (5:2, 2:1) parem Narva United FC meeskonnast.

Põhiturniiri mängudes sai FC Cosmos JK Kohilast mõlemas kohtumises kindlalt jagu, seda hoolimata sellest, et mõlemas kohtumises sai eduseisus olla ka Kohila meeskond: 4. detsembril Kohilas lõppes mäng 11:2 (1:2) ja 19. veebruaril Kiilis oli seis 9:1 (4:1). Läbi ajaloo on meeskonnad kohtunud seitse korda ja kõik mängud on lõppenud FC Cosmose võiduga.

Kui eelmisel hooajal neljanda kohaga leppima pidanud FC Cosmos on tulnud ka kaks korda (2016. ja 2018. aastal) Eesti meistriks, siis kolmandat hooaega meistriliigas mängiv JK Kohila jõudis nelja parema hulka esimest korda, sest eelnevatel hooaegadel olid nad kuuendad.

Teises poolfinaalis on vastamisi eelmise hooaja finalistid, põhiturniiri teisena lõpetanud Viimsi FC Smsraha ja põhiturniiril neljanda koha saanud Tartu Ravens Futsal. Selles paaris peetakse esimene kohtumine laupäeval kell 19 Viimsi kooli spordisaalis.

Veerandfinaalis sai FC Smsraha Sillamäe Alexelast jagu mängudega 2:1 (7:2, 7:9, 9:2) ning Ravens Futsal oli 2:0 parem Sillamäe NPM Silmetist (6:3, 3:-).

Sel hooajal on Viimsi ja Tartu meeskond kohtunud kolmel korral. Kui meistrivõistlustel sai kolme eelmise aasta Eesti meister Viimsi kindlad võidud (6. novembril Viimsis 9:2 (4:1), 8. märtsil Lähtes 5:1 (2:0)), siis karikavõistluste poolfinaalis suutis Viimsi tartlastest jagu saada alles lisaajal 7:4. Läbi ajaloo on meeskonnad kohtunud 11 korda ning FC Smsraha on võitnud kümme mängu ja korra on võidukas olnud Ravens Futsal.

Sel aastal selgitatakse sõelmängudega ka 5.-8. koht, kus nn B-poolfinaalides selguvad võitjad samuti kahe võiduni mängitavates seeriates. Ühes B-poolfinaalseerias on avakohtumine juba peetud ning Narva United FC alistas kodus Rummu Dünamo 9:3 (4:1). Kaks väravat lõid võitjate kasuks Sergei Fedorov, Andrei Paneteev ja Sergei Šilkov. Selles paaris on teine kohtumine kavas laupäeval kell 12 Kohila spordihoones.

Teises B-poolfinaalis on vastamisi Sillamäe meeskonnad NPM Silmet ja Alexela, seal on avakohtumine kavas laupäeval kell 15 Sillamäe Kalevi spordikompleksis.