Saaliliigas selgusid veerandfinaalide ajad

Veerandfinaalides mängitakse kolme võiduni. Põhiturniiril neljanda koha saanud Tartu Ravens Futsali ja põhihooaja viiendana lõpetanud NPM Silmet FC Sillamäe kohtumine algab kell 20.30 Lähte spordihallis. Selle hooaja omavahelistes mängudes on edu saatnud kodumeeskondi: 3. detsembril võitis Tartu meeskond 5:2 ja 19. veebruaril Sillamäe meeskond 5:4. Eelmisel hooajal sai Ravens Futsal meistrivõistlustel teise koha, tol hooajal viienda koha saanud NPM Silmet FC Sillamäe hooaeg lõppes veerandfinaalis, kus nad jäid kahes kohtumises alla Tallinna FC Cosmosele.

Sel nädalal saab alguse teinegi veerandfinaalseeria, kus laupäeval kell 19 kohtuvad Narva spordikeskuses põhiturniiri kolmas Narva United FC ja põhiturniiri kuuendana lõpetanud JK Kohila. Kuigi narvalased lõpetasid konkurentidest kõrgemal kohal, kogus omavahelistes mängudes rohkem punkte Kohila meeskond: Kohilas lõppes kohtumine 18. detsembril 2:2 ja 5. märtsil Narvas võitsid külalised kohtumise 4:3. Eelmisel hooajal sai Narva kolmanda ja veerandfinaalis Ravnes Futsalile mõlemas mängus alla jäänud JK Kohila kuuenda koha.

Ülejäänud kahes veerandfinaali paaris peetakse esimesed mängud kolmapäeval, 23. märtsil algusega kell 20.30. Kiili spordihoones kohtuvad põhiturniiri võitnud Tallinna FC Cosmos ja viimase, kaheksandana play-off'i pääsenud Rummu Dünamo. Põhiturniiril jagasid meeskonnad punktid pooleks: 3. novembril võitis mängu Dünamo 4:2 ja 15. jaanuaril FC Cosmos 5:2. Eelmisel hooajal oli FC Cosmos neljas (pronksimängus kaotati Narva United FC-le) ja Rummu Dünamo kaheksas (eelmisel hooajal mängiski meistriliigas kaheksa meeskonda ja play-off'i pääses siis kuus paremat).

Viimsis kohtuvad järgmisel kolmapäeval põhituniiri teine Viimsi FC Smsraha ja eelviimase, seitsmendana play-off'i pääsenud Sillamäe Alexela. Põhiturniiril said mõlemad meeskonnad kodus mängides võidu: Viimsis lõppes mäng 7:2 ja Sillamäel 7:6. Eelmisel hooajal võitis Viimsi meeskond meistrivõistlused, Alexela mängis siis esiliigas, kust tõusti üles, sest võideti meistriliiga üleminekuturniir. Selles paaris on teada ka seeria teise kohtumise aeg: see peetakse laupäeval, 26. märtsil kell 15 Sillamäe Kalevi spordikeskuses.

Pärast veerandfinalistide selgumist tekib meistrivõistlustel mitmenädalane paus, sest Eesti koondis mängib 5.-8. aprillini Moldovas MM-i valikturniiril. Poolfinaalseeria alguseks on planeeritud 16. aprill. Finaalseeria lõpeb hiljemalt 22. mail.

Sel hooajal mängis meistrivõistlustel esimest korda 10 meeskonda, kellest play-off'i pääses kaheksa paremat. Üheksanda koha saanud FC Jõgeva Wolves säilitas koha meistriliigas ka järgmiseks hooajaks, sest nende meistriliiga üleminekumängude vastane Rantipol Võru Helios loobus nendest kohtumistest.

Meistriliigast kukkus välja kümnenda koha saanud Rõuge Saunamaa, kelle asemel tõusis meistriliigasse Aruküla Radius.

Meistriliiga põhiturniiri edukaim väravakütt oli 31 tabamusega Denis Vnukov (FC Cosmos), kellele järgnesid Ervin Stüf (FC Smsraha) 30 ning Artur Bõstrov (FC Smsraha) ja Temari Nuuma (Ravens Futsal) 21 tabamusega.

Söödumeistrite edetabelis oli kõrgeimal kohal Martin Heinaru (JK Kohila), kelle 20 söödu järel löödi värav. Selleski edetabelis oli kõrgel kohal Bõstrov, kes andis 16 söötu, mis oli paremuselt teine näitaja. 15 söötu sai kirja Artur Makarov (FC Smsraha).

Põhiturniiri 90 mängust lõppes viigiga vaid kuus. Viigimeister oli FC Jõgeva Wolves, kes viigistas kolme vastasega. Ühtegi viiki ei teinud kolm meeskonda: FC Cosmos, FC Smsraha ja Saunamaa.

Enim väravaid lõid tabeli tippu kuuluvad meeskonnad: FC Cosmos 137, FC Smsraha 124 ja FC Narva United 99. Need kolm meeskonda olid vastavalt 38, 56 ja 66 sisse lastud väravaga edukamad ka kaitses.

Vähem väravaid lõid Saunamaa (57), Dünamo (73) ja FC Jõgeva Wolves (75). Kaitses olid suuremad augud FC Jõgeva Wolvesil (147), Saunamaal (135) ja Alexelal (106).

Hooaja suurimad võidud: FC Cosmos - FC Jõgeva Wolves 19:2, Tallinna FC Cosmos - NPM Silmet FC Sillamäe 14:0, Viimsi FC Smsraha - FC Jõgeva Wolves 14:1, JK Kohila - Viimsi FC Smsraha 2:15.

Enim väravaid, 24, löödi kohtumises FC Jõgeva Wolves – Sillamäe Alexela, mis lõppes 10:14. Vaid kolm väravat löödi kahes Ravens Futsali võõrsil peetud mängus: tartlased võitsid 2:1 FC Cosmost ja kaotasid 1:2 Narva United FC meeskonnale.