Saaliliigas tegid esimese sammu finaali suunas FC Cosmos ja FC Smsraha

Põhiturniiri võitnud Tallinna FC Cosmose jaoks algas kohtumine põhiturniiril kuuenda koha saanud JK Kohilaga šokiga, sest neljanda minuti alguseks oli Cosmose venetsueelalasest väravavaht Keiver Ortiz lasknud oma selja taha kolm palli. Kahekordne Eesti meister FC Cosmos suutis klubi ajaloos esimest korda poolfinaali jõunud JK Kohila vastu küll kiirelt kaks väravat tagasi lüüa, kuid viik 3:3 seati jalule alles neli ja pool minutit enne poolaja lõppu.

Tasavägine heitlus jätkus Kiili spordihoones ka teisel poolajal ning lõpuks sai FC Cosmos raske 6:5 võidu. Jala sai valgeks üheksa mängijat, kusjuures ainsana suutis vastaste väravasse kaks palli lüüa põhiturniiri edukaim väravakütt Denis Vnukov FC Cosmosest. Viimsi mängija Rauno Kald lõi värava mõlema meeskonna kasuks. Cosmose ridades olid väravalööjateks veel Andrei Sidorenkov, Mark Ivanov ja Boriss Puddobnõi (ehk Cosmose venetsueelalastest väljakumängijad suutsid kahe peal tabada küll kolm korda posti ja korra latti, kuid värav jäi neil löömata) ning JK Kohila eest lõid värava ka Martin Heinaru, Martin Taska, Jaan-Kristjan Kaalma ja Sten Mattias Oksaar.

Viimsi FC Smsraha Eesti karikavõitjana. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Viimsi kooli spordikompleksis olid teises poolfinaalpaaris vastamisi eelmise hooaja finalistid Viimsi FC Smsraha ja Tartu Ravens Futsal. Külalised lõid avavärava neljanda minuti keskel ja kuigi vähem kui minuti pärast viimsilased viigistasid, oli seitsmenda minuti keskel taas ees Tartu meeskond. 1:2 püsis tablool pikalt ning Viimsi viigistas alles kümme sekundit enne poolajavilet.

Teisel poolajal suutis valitsev Eesti meister ja karikaomanik FC Smsraha oma võimalused paremini realiseerida ja külalised lõid teisel poolajal vastastele värava vaid viimasel minutil ning seeria esimeses mängus kuulus selles paaris võit FC Smsrahale 6:3.

Sarnaselt päeva esimese poolfinaaliga lõid ka Viimsis värava üheksa meest. Sarnane oli ka see, et selleski mängus suutis ainsana kahel korral palli vastaste väravasse saata mees, kes on küll murujalgpallis tuntust kogunud, kuid saaliliigas on tegemas debüüthooaega: Viimsi ridades tegi duubli Nikita Andrejev. Ühe värava lõid Viimsi kasuks Igor Vassiljev, Aleksei Titenok, Edwin Stüf ja Nikita Filin ning Ravens Futsali kasuks Temari Nuuma, Joonas Kartsep ja Mats Plado.

Mõlemas poolfinaalpaaris on seeria teine kohtumine kavas järgmisel nädalal ning siis mängitakse reedel Lähtel ja laupäeval Kohilas.

On selgunud ka esimesed meeskonnad, kes mängivad 5.-6. ja 7.-8. koha kohtumises. 5.-8. koha poolfinaalis suutis põhituniiri pikalt juhtinud, kuid lõpu eel kolmandaks langenud ja veerandfinaalis mõlemas kohtumises JK Kohilale kaotanud eelmise hooaja pronks Narva United FC alistada Rummu Dünamo mängudega 2:0. Kui eelmisel nädalal Narvas lõppes kohtumine 9:3 (4:1), siis laupäeval Kohilas sai 0:2 kaotusseisust välja tulnud Narva võidu 7:5 (3:3). Kolm väravat lõi võitjate kasuks Andrei Pantelejev. Kahe väravaga kostitasid vastast narvalastest Danil Dikopavlenko ja rummulastest Raido Luhaorg.

Narva United FC ja Rummu Dünamo saavad oma kohamängu vastase teada paarist, kus vastamisi on Sillamäe meeskonnad NPM Silmet ja Alexela. Selles paaris pidi esimene kohtumine olema laupäeval, kuid see lükati edasi.