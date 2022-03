Barcelona tagas rekordpubliku ees edasipääsu, PSG võitis põnevusmängu

Nädala eest võttis tiitlikaitsja Barcelona Madridis esimese abikohtuniku kohustusi täitnud Karolin Kaivoja silme all 3:1 võidu ja ei jätnud esmakordselt Nou Campil fännide ees mängides midagi saatuse hooleks, kui lõi teisel poolajal neli väravat, võitis 5:2 ja pääses koondskooriga 8:3 nelja parema sekka.

Naiste klubijalgpallis oli senine publikurekord 60 739 inimest, aga kolmapäevane mäng lõi üle ka 1999. aastal USA-s püstitatud absoluutse rekordi: toonast finaali Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel oli kogunenud vaatama 90 185 inimest.

"Ma olen sõnatu, see oli täiesti maagiline," ütles Barcelona neljanda värava löönud kapten Alexia Putellas. "Kui mäng lõppes, ei tahtnud fännid koju minna, meie vahel oli võitu tähistades eriline side. Nägin palju tüdrukuid, kelle silmad särasid. On hiilgav saada osa ajaloost," lisas Ballon d'Or'i võitja.

Barcelona 5-2 Real Madrid (8-3), a world record crowd and, as Alexia called it, a before and after moment in football pic.twitter.com/14tJC0wX3y