Sappinen: peame üles leidma energia, mis meil oli eelmisel aastal

Eesti koondis pole pool aastat koos olnud, neljapäevases mängus tahetakse aga jätkata sama hoo pealt, kus sügisel lõpetati.

"Peame leidma üles sellesama energia, mis meil oli eelmisel aastal, tegema samamoodi õigeid asju, mis me tegime eelmisel aastal," lausus ründaja Rauno Sappinen.

"Samamoodi endasse uskuma, mängima julgelt, ründavalt, mitte ära unustama kaitset ja väga hea on mängida esimest mängu kodus A. Le Coq Arenal, et anda aastale kohe hea algus."

Küprosega võideldakse tugevuselt kolmandasse liigasse püsima jäämise nimel kõigepealt kodus ja järgmisel teisipäeval võõrsil.

"Neil on väga emotsionaalne meeskond, heade individuaalsete oskustega," iseloomustas Eesti koondise peatreener Thomas Häberli. "Head ründajad, füüsiliselt tugevad keskväljamehed, pikad kaitsjad. Keeruline vastane, mul on hea meel, et saame nendega kaks korda mängida."

Eesti koondist tuli teiste seas tugevdama ka keskkaitsja Ragnar Klavan, kes on vahepeal pikalt kõrvale jäänud.

"See on suurepärane, et ta on tagasi. Teda mängimas nähes saad muidugi kohe aru, kui fantastiline pallur ta on, aga temaga koos töötades, kui ta on meeskonna liige, siis tõuseb esile ka tema isiksus," lausus Häberli.

"Ta on Eesti jalgpallile tõeline kingitus nagu Kostja [Vassiljev] ja Rauno [Sappinen]. Oleme väga uhked, et ta on meeskonnas tagasi."

Eesti - Küprose mängust teevad kell 18.45 otseülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.