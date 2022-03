VIDEO | Strolia ületas Otepää publiku ees finišijoone lipuassortiiga

Vytautas, kuidas on võistlus lõpetada 30. kohal, ent ikkagi selliste emotsioonide saatel?

Olen väga õnnelik, et sain täna startida. See võistlus ei läinud nii, nagu ootasin: mu enesetunne ei olnud hea, laskmine samuti mitte. Siin Otepääl on nii palju rahvast, see on enamat kui suurepärane! Unistasin sellest, et publik elab mulle kaasa ja see on imeline.

Finišisse tulid erinevate lippudega. Kui tähtis see sinu jaoks on?

Minu jaoks on see väga tähtis. Olen alati südames Ukrainaga, loodan, et sõda lõppeb kiirelt. Olen alati Ukraina rahvaga.

Oled publiku lemmik, aitäh sulle!

Aitäh! Aitäh Eestile, aitäh Otepääle selle etapi eest. See on võimas!