Eestis medaleid teeninud Erik Lesseril on helged mälestused Otepää diskost

Saksa laskesuusataja Erik Lesser teeb tänavuse hooaja järel tippspordiga lõpparve ja on väga rahul, et saab viimased võistlused teha just Kontiolahtis, Otepääl ja Oslos.

"See on minu karjääri lõpus hea asi, et oleme praegu Kontiolahtis. Mu esimene MK-etapp toimus siin, samuti sain siin oma esimese poodiumikoha ja MM-medali," lausus Lesser intervjuus ERR-ile.

"Oslo on talispordi häll ja Otepää oli mu esimene meesteklassi tippsündmus EM-il 2010. aastal. Ma võitsin seal teatesõidu ja olin jälitussõidus teine. Seal oli väga tore, meil olid head rajad ja tingimused."

"Kuulsin seal ka heast diskost," viis Lesser ootamatult jutu mujale. "Me olime seal kord ühel suurel peol, kuid Rene Zahkna ütles mulle, et see koht on nüüd suletud. See on võib-olla pisut kurb, aga ootan Otepääd väga."

Lõpetamisotsus ei olnud Lesserile keeruline. "Ma olen väga õnnelik, et ma ei ole olukorras, kus mu keha peaks mulle ütlema, et peame nüüd lõpetama. Et mu põlved ja selg on nii katki, et peab lõpetama. Ma tunnen enda sees, et see on minu jaoks okei."

"Mul on kodus pere. Mul on tunne, et ma vajan aega nende kõrval aina rohkem. Ausalt öeldes on mul viimasel kahel aastal olnud suviti motivatsiooniprobleemid," tunnistas sakslane.

"Viimasel suvel püüdsin küll oma ajajaotust muuta. Mul oli hea enesetunne, palju motivatsiooni, kuid mitte sada protsenti ja tegin otsuse lõpetada. Nüüd on teiste kord näidata, kui head nad on."

33-aastane Lesser on võitnud karjääri jooksul olümpiamängudelt individuaalse hõbemedali (2014. aasta Sotši tavadistantsil) ja maailmameistrivõistlustelt kulla (2015. aasta Kontiolahti jälitussõidus).

Lisaks on tal mitmeid medaleid teatevõistlustelt. MK-sarjas on ta individuaalselt jõudnud pjedestaalile 11 korda, neist kõrgeimale astmele kaks korda.