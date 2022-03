UEFA pani piirangud peale ka Valgevene jalgpallile

Euroopa jalgpalli juhtorgan teatas neljapäeval, et Valgevene klubid ja rahvusmeeskond peavad kõik oma kodumängud UEFA võistlustel pidama neutraalsetes kohtades.

Valgevenet on kasutatud Venemaa sissetungil Ukrainasse võtmepunktina ning see on pälvinud laialdase hukkamõistu.

"UEFA täitevkomitee kogunes täna ja otsustas, et kõik UEFA võistlustel osalevad Valgevene klubid ja rahvusmeeskonnad peavad viivitamatult mängima oma kodumängud neutraalsetes kohtades," seisis avalduses. "Lisaks ei tohi olla ühtegi pealtvaatajat mängudel, mille võõrustajaks on Valgevene meeskonnad."

UEFA teatas, et täitevkomitee kutsub korrapäraselt kokku täiendavaid erakorralisi koosolekuid, et olukorra arenedes võtta vastu täiendavaid otsuseid.

FIFA ja UEFA on sissetungi tõttu juba peatanud Venemaa rahvusmeeskonna ja klubide mängud rahvusvahelisest jalgpallist määramata ajani.