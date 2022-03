UEFA presidendi sõnul ei toeta FIFA enam plaani iga kahe aasta tagant MM-i pidada

UEFA president Alkesnader Ceferin ütles, et FIFA välja käidud plaan jalgpalli maailmameistrivõistlusi korraldada iga kahe aasta tagant on kõigile jalgpallimaailmas vastu, lisades, et sama mõistmiseni on jõudnud nüüd ka FIFA.

Mõte korraldada jalgpalli maailmameistrivõistlused iga kahe aasta tagant on kogunud tuure FIFA presidendi Gianni Infantinoga, kes üritab saada toetust riiklikelt alaliitudelt. Ta lisas, et üleminek tooks maailmaorganisatsioonile 4,4 miljardit dollarit lisatulu.

Infantino rõhutas detsembris, et tal on Euroopa klubide ja tippliigade vastuseisust hoolimata muudatuse tegemisel enamuse toetus.

"Kahe aasta järel toimuvad jalgpalli maailmameistrivõistlused ei sobi kõigile," ütles Ceferin Financial Timesi jalgpalliäri tippkohtumisel. "Mul on hea meel, et ka FIFA on sellest aru saanud."

Ceferin rääkis, et tal oli eile telefonikõne Infantinoga ning ta on kindel, et plaan iga kahe aasta tagant MM-i korraldada on laualt maas. "Ma olen kindel, et me jõuame lahenduseni," sõnas Ceferin.