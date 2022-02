Üks kahest spordi elutööpreemia laureaadist Kaarel Zilmer ütleb enda kohta, et on ennekõike liikumisõpetaja, mille alla mahub ka suusaõpetaja amet aastast 1964. Õpilasi on olnud palju, nende arengut on meeldiv jälgida, aga ka organisatsiooniline töö on olnud Zilmeri pärisosa.

"Eesti suusatamise liitumise taastamine taasiseseisvumise järel koos Raivo Epnergia 1992. aastal. See oli kõva hetk," ütles elutööpreemia laureaat Zilmer.

Aga ikkagi, mis pakub õpetamise juures kõige rohkem rõõmu?

"Kui õpetatav ise hakkab asja olemusest aru saama, hakkab ise end juhtima ja kui sa hiljem kohtad teda suusarajal või liikumas ise, pere või sõpradega, siis on asi korda läinud. Nüüdki selle tunnustuse ajal tulid mitmed sellised tervitused, et kas mäletad 1973. aasta Käärikul? Ma ütlesin, et muidugi mäletan, aga tegelikult on neid situatsioone palju olnud. See on tüüpiline õpetajate olukord," sõnas Zilmer.

Teine spordi elutööpreemia kuulub 54 aastase staažiga sulgpallitreenerile Mart Siliksaarele, kelle eest oli preemiat vastu võtmas tütar Kristi.