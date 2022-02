Sildarut aastaid aidanud füsioterapeut: ta on jäänud iseendaks

"Mina olen iga kord rahul, kui Kelly maandub viimaselt hüppelt ja ta on terve. Mul on alati selle üle hea meel, sest ma tean, et selle pealt saab ta ainult paremaks minna," lausus Hinn ERR-ile.

Hinn tähtsustab ka kogu taustatiimi tööd. "Kelly on ise ka öelnud, et tajub Team Estoniat palju rohkem. Tavaliselt oleme ju palju väiksema tiimiga. Üks oluline asi, mida rõhutada - tippsport on tiimitöö."

"Praegu näeme, et meil on rohkem toetust nii vaimselt kui ka igaüks tuleb ja aitab, paneb käe külge. On vähem asju, mille pärast peab ise muretsema. Ma arvan, et see on meid päris palju toetanud ja võtab sportlasel ka stressi maha."

"On, kust õppida ja kuhu edasi minna," jätkas Hinn. "Näeme ka, kuidas suured tiimid meie kõrval toimivad ja saame siit õppida."

Hinn alustas koostööd Sildaruga, kui viimane oli 14-15-aastane. "Ma olen näinud, kuidas ta on sirgunud täiskasvanuks. See on olnud väga põnev protsess. Üks asi, mis mulle Kelly juures väga meeldib - ta on jäänud iseendaks," lausus füsioterapeut.

"Ta võib-olla nüüd julgeb seda rohkem väljendada ja me näeme rohkem tema enda mõtteid ja kommentaare, aga minu jaoks on ta jäänud selleks samaks Kellyks, kellega ma koostööd alustasin. Vaatamata oma tuntusele ja edule ei ole ta muutunud."

Hinn tunneb pronksi üle heameelt. "Kindlasti on olümpiamedalil oma kaal. Ma tean, milleks ta võimeline on ja ma ei kahtle ühegi võistluse eel, kui hea ta on. Seda on kõrvalt põnev jälgida, aga ma ei saa öelda, et oleksin rohkem närvis kui mõnes teises olukorras."

"Igal juhul olen tema üle uhke, sest näen, mida see temalt nõuab ja kui suur on pingutus. Mida kõik need tüdrukud teevad, kes selles mängus on. Ma arvan, et igaüks neist on olümpiamedalit väärt."