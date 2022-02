Niskanen võitis oma kolmanda olümpiakulla, Alev 35.

Hõbemedali sai venelane Aleksandr Bolšunov (+23,2) ning pronks läks norralasele Johannes Hösflot Kläbole (+37,5). Mõlema mehe jaoks oli see teine Pekingist saadud medal, kui Bolšunov võttis esikoha suusavahetusega sõidus ning Kläbo sprindis.

"Olen väga rahul. Minu jaoks oli tänane kolmas koht sama hea kui kuldmedal," ütles Kläbo pärast võistlust.

Bolšunov tunnistas, et on õnnelik, kuid soovis ikkagi võitu: "Ühelt poolt olen õnnelik, aga teisalt sihtisin ma ikkagi võitu. Tahtsin täna lõpuni võidelda, aga Iivo oli kõvasti parem. Samas on ees veel sõite, kus saan kulla eest võidelda," sõnas ta.

Niskaneni jaoks oli kuld samuti teine Pekingis võidetud medal, kui oma esimese medali võitis ta suusavahetusega sõidus, saades kolmanda koha.

Oma karjääri esimese olümpiakulla võitis Niskanen 2014. aastal Soome meeskonnaga teatesprindis ning teine tuli individuaalselt 2018. aastal 50 km klassikasõidus.

Eestlastest olid rajal veel Martin Himma, kes lõpetas 56. (+4.49,6) ning Henri Roos 70. kohal (+6.23,0).

Viimased kolm 15 km klassikadistantsi olümpiamängudel võitnud šveitslane Dario Cologna lõpetas võistluse 44. kohal.