Roos: rajale ei jätnud ma midagi

"Muidugi pingutasin, aga oli erakordselt raske. Ütlen ausalt, et Otepääl toimunud Eesti meistrivõistlustel oli rada kiirem ja mulle kui sprinterile olid sealsed olud sobivamad. Siin oli väga raske rada, kõrguseid oli ka omajagu ja eks distantsimehed peavadki minust paremad olema", rääkis jaanuaris klassikatehnikas ja vabatehnikasprindis Eesti meistriks tulnud Roos.

"Praegu jäi tulemus füüsilise võimekuse taha, ei olnud kahjuks võimalik tugevamat konkurentsi pakkuda. Üritasin ikkagi võimalikult kiiresti minna. Arvan, et raskeks-raskeks läks mul kuskil poole maa peal, kui sain aru, et nüüd on jaks otsas," tõdes Roos.

Kuldmedali võitnud soomlasele Iivo Niskanenile (37.54,8) kaotas Roos kuue ja poole minutiga. "See vahe on suur, aga ikka lootsin natukene paremini sõita. Siin sellisel kõrgusel (1700 m) ja nii raskel rajal tulevad vahed eriti suured," ütles Roos.

"Rajal olles mõtlesin ainult sõidule. Sel hetkel oli üks siht silme ees ja eesmärk oli endast maksimumi anda. Rajale ei jätnud ma midagi," lisas Roos.

Niskaneni järel teenis hõbemedali venelane Aleksandr Bolšunov (+23,2), pronksmedali võitis norralane Johannes Hösflot Kläbo (+37,5). Parima eestlasena saavutas Alvar Johannes Alev 35. koha (+3.17,7), Martin Himma lõpetas võistluse 56. kohal (+4.49,6).