Alev: sõiduga ma rahul ei ole

Alev tõdes pärast võistlust, et ei jäänud enda sooritusega rahule. "Praegu on kurb tunne. Ma olen varasemalt öelnud, et tahaksin 20 parima sekka sõita ja läksin täna seda proovima, aga teisel ringil läks ikkagi natukene raskeks. Igal juhul ma sõiduga rahul ei ole, aga tean, et vähemalt pingutasin ja üritasin," rääkis Alev.

"Minu vorm ja üldine seisund on päris okei. Täna ta nii hea ei olnud, et oleksin suutnud oma eesmärki täita. Ma teadsin, mis tempoga peab sõitma, et 20 hulka jõuda ja seda tempot üritasin ka teha. Vaheajad näitasid häid aegu, aga eks sõidu alguses ongi lihtne ja paraku täna natukene halvem päev maksis teisel ringil kätte. Kui protokolli vaadata, siis 20. koht jäi päris kaugele. 50 sekundit on ikkagi palju," märkis Alev.

Alev ei osanud konkreetset põhjust välja tuua, miks ta oma eesmärki ei täitnud. "See sõltub nii paljudest asjadest. Suusad olid head, aga rajal olid olud muutlikud, raske oli ideaalset pidamist saada. Teisel ringil ka väsisin ja siis ei saanud suuski nii hästi toimima. Määrdemehed andsid endast kõik, et 20. koht oleks võimalik."

Võistluse võitis soomlane Iivo Niskanen (37.54,8), hõbemedali teenis venelane Aleksandr Bolšunov (+23,2) ning pronks läks norralasele Johannes Hösflot Kläbole (+37,5).