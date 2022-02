Himma: kõik peale suuskade oli pigem halb

"Oli nii, et läksin varuga välja ja polnud midagi teha, lihtsalt ei jaksanud juurde panna. Sõidu võiks nii kokku võtta, et kõik peale suuskade oli pigem halb. Meie määrdemehed oskavad suuski määrida ja vähemalt see aitas kiiremini sõita," ütles oma esimestel olümpiamängudel osalev Himma.

"Mõtlesin sellele, et ei tohi alla anda, kuigi oli raske. Selline tunne oli, et justkui üks käik on kadunud, mis tavaliselt Eestis ja eelmistel hooaegadel on olemas olnud. Üritasin endast kõik anda, aga täna polnud võimalik midagi rohkem välja pigistada," lisas Himma.

Mida võtab Himma tänasest sõidust endaga kaasa? "Ütleme nii, et minu jaoks on kogu see olümpia väga motiveeriv. Siit võtan endaga kaasa selle, et järgmine aasta üritan veel rohkem pühenduda suusatamisele ja olla kogu aeg peaga suusatamise juures. Vahepeal ei saa lõdvaks lasta."

Parima eestlasena saavutas 15 kilomeetri klassikadistantsil 35. koha Alvar Johannes Alev (+3.17,7), Henri Roos lõpetas võistluse 70. kohal (+6.23,0). Kuldmedali pälvis soomlane Iivo Niskanen (37.54,8), kes edestas venelast Aleksandr Bolšunovit (+23,2) ja MK-sarja üldliidrit Johannes Hösflot Kläbot (+37,5).