Bolšunov ja Kläbo kiitsid Niskaneni, soomlane võitis ilusa žestiga südameid

30-aastane soomlane edestas hõbedale tulnud venelast Aleksandr Bolšunovi 23,2 ja pronksile sõitnud norralast Johannes Hösflot Kläbot 37,5 sekundiga. Niskanenile on see kolmandaks olümpiakullaks: Sotšis võidutses ta võistkondlikus sprindis ja PyeongChangis 50 km klassikasõidus.

"Olen vaid oma asja ajanud, üritanud sportlasena teha kõike nii hästi kui võimalik," rääkis Niskanen pärast võitu pressikonverentsil ajakirjanikele. "Olen selle nimel elanud ja endast kõik andnud. Ennast on raske kiita... paar viimast aastat on koroonapandeemia ajal olnud askeetlik elu, olen lihtsalt pagana õnnelik, et mul õnnestus see võistlus võita."

Niskanenil jätkus emotsionaalseid tänusõnu ka oma hooldetiimile. "Oli suurepärane, kui hooldemehed kaasa karjusid," rääkis soomlane võistluse viimasest 1,5 kilomeetrist. "See on võistkonnasport ja nüüd läheme tähistama. Ütlesin suvel, et pärast Pekingi 15 km peaksime võtma šampanjat. Vaatame, kas nii ka läheb!"

Kolmekordne olümpiavõitja näitas võistluse lõpus üles tõelist spordimehelikkust, kui haaras finišis aplodeerides embusse viimasena pärale jõudnud Colombia sportlase Carlos Anders Quintana, kes kaotas talle 17 minuti ja 41 sekundiga.

"Iga sportlast peab austama," tõdes Niskanen. "Kõik on näinud palju vaeva, et siia jõuda. Finišijoone ületamine nõuab äärmiselt palju, seda peab austama ja seda on olümpial vaja. On palju väikseid riike, kel ei ole selliseid tingimusi, nagu ala suurriikidel, ehk iga sportlane peab tundma uhkust, et tal õnnestub olümpial võistelda," lisas Niskanen.

Nii Bolšunov kui Kläbo avaldasid pressiga rääkides Soome tähele austust. "Ta on professionaal ja selle distantsi spetsialist. Ta tegi kõik sajaprotsendiliselt õigesti ja oli lihtsalt minust parem," ütles pressikonverentsile esimesena jõudnud Bolšunov kodumaa meediale.

"Ta on väga hea suusataja ja samuti ka väga tore inimene. Ma arvan, et kõik Norra koondises võtavad seda kui teenitud võitu. Ta on selle jaoks näinud väga palju vaeva ja on tore näha, et see tõi talle edu," rääkis Kläbo Niskanenist.