Eesti parim jääpurjetaja sihib MM-il esikümnekohta

Rasmus Maalinn, viiekordne juunioride maailmameister jääpurjetamise DN-klassis võitis oma viienda tiitli detsembrikuus Haapsalus, kus koroona tõttu edasi lükatud võistlus lõpuks ära pidada õnnestus. Sealsamas võitis ta ka oma kolmanda juunioride EM-i kulla ja eelmisel nädalal juunioride Eesti meistri tiitli. Kuid hooaeg on alles alanud ja peagi ootab ees täiskasvanute MM, kuhu pandeemiast hoolimata on oodata korralikku konkurentsi.

"Ma arvan, et konkurents on ikkagi väga kõva, nagu on viimastel aastatel olnud," arutles Maalinn. "Eesmärgiks on ikkagi purjetada esikümnesse. Eks väiksemad eesmärgid on ikkagi nende medalite poole sihtida, aga seal peavad ka kõik asjad kokku jooksma. Ja sellest siis kaks nädalat hiljem on juunioride maailmameistrivõistlused, mille asukohta veel ei tea, aga seal loodan ikkagi tiitlit kaitsta."

Kahel täiskasvanute MM-il on Maalinn juba esikümnesse jõudnud, seega pole see ulmeline unistus, kuigi üleminek täiskasvanute arvestusse nõuab ka jääpurjetamises head arenguhüpet.

"Jaa, tasemevahe on kindlasti väga suur. Viimastel aastatel olen ma ikkagi ainuke juunior olnud siis täiskasvanute maailmameistrivõistluste kuldgrupis," rääkis Maalinn. "Seal on umbes 60 kelku ehk siis need, kes juuniorides tulevad teiseks-kolmandaks, on täiskasvanutel umbes 60-50. kohtadel olnud, nii et selles suhtes on [vahe] suur."

MM peetakse veebruari keskel Poolas.