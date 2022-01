Iraan lunastas napi võiduga MM-pääsme

Kohtumise ainsa värava lõi teise poolaja hakul Porto ründemängija Mehdi Taremi. Võidu järel on Iraanil oma valikgrupis kirjas 19 punkti, millega hoitakse kindlalt liidrikohta. Kuivõrd Aasias pääsevad otse MM-ile valikgrupi kaks esimest ning Iraani edu kolmandal kohal asetsevate Araabia Ühendemiraatide ees on kolm vooru enne valiksarja lõppu juba kümme punkti, ei ole neil enam matemaatiliselt võimalik teisest kohast madalamale langeda, vahendab Soccernet.ee.

Ülimalt suure tõenäosusega lunastab A-valikgrupis järgmisena turniiripääsme Lõuna-Korea, kes jääb hetkel Iraanist maha kahe punktiga ning hoiab teist kohta.

Üks Aasia rahvuskoondis on pääsme finaalturniirile juba taganud: selleks on korraldajamaa Katar. Kokku on juba pileti lunastanud 14 rahvuskoondist 32-st.

