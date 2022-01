Kamerunis hukkus vähemalt kaheksa jalgpallifänni, kümned said viga

Kameruni oodatud päev kodusel Aafrika Rahvuste karikaturniiril võttis traagilise pöörde, sest enne kaheksandikfinaali Komooridega puhkes Yaoundes Paul Biya staadioni juures tunglemine. Viimaste andmete kohaselt hukkus vähemalt kaheksa inimest, viga said veel kümned.

Uudisteagentuuri AFP andmetel teatati esialgu kuuest, seejärel juba kaheksast hukkunust. Hiljem täpsustati, et vigastada on saanud 38 inimest, neist seitse on raskes seisus, vahendab Soccernet.ee.

Paul Biya staadion mahutab tavaliselt 60 000 pealtvaatajat, koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud reeglitega lubati seekord väravatest sisse viiendiku võrra vähem rahvast. Ametnike sõnul üritas staadionile pääseda aga hinnanguliselt vähemalt 50 000 inimest.

Kohaliku tervishoiuministeeriumi oli hukkunute seas vähemalt üks laps, teise raporti põhjal kaotas mitu last tunglemises teadvuse.

Kaheksandikfinaal Kameruni ja Komooride vahel algas traagilisest juhtumist hoolimata ajakavas ettenähtud ajal, kodumeeskond alistas turniiri üllataja 2:1 ja pääses veerandfinaali.

