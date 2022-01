Kaitsja väravasse saatnud debütant andis Kamerunile korraliku lahingu

Komooride väravavahiks oli mängus Kameruni vastu Ajaccio reservmeeskonna äärekaitsja Chaker Alhadhur ja nende õhtu sai kärmelt pahaendelise avapaugu, kui juba seitsmendal minutil teenis rumala vea eest punase kaardi koondise kapten Nadjim Abdou.

Kamerun oli hädas Komooride kaitse lahti muukimisega, kuni Vincent Aboubakar leidis 29. minutil sööduga Lyoni ääreründaja Karl Toko-Ekambi, kes saatis madala löögi Alhadhuri selja taha.

Raskele olukorrale vaatamata oli ka Komooridel võimalusi ning Kameruni väravavaht Andre Onana pidi vahetult enne poolajavilet tegema kaks head tõrjet. Teisel poolajal säras kahe järjestikuse tõrjega ka Alhadhur, kuid korraldajariik leidis teistkordselt tee tema selja taha 70. minutil, kui võrku sahistas turniiri parim väravakütt Aboubakar.

Youssouf M'Changama hiilgav karistuslöök ligi 30 meetrilt vähendas veel 81. minutil Komooride kaotusseisu, aga kuigi Kamerun pidi lõpuvileni vaeva nägema, pääsesid võõrustajad 2:1 võiduga kaheksa parema sekka.

Teises esmaspäevases finaalis juhtus üllatus, kui teine debütant Gambia alistas Musa Barrow' teise poolaja väravast 1:0 Guinea. Kamerun ja Gambia kohtuvad veerandfinaalis omavahel.

Enne mängu:

Alagrupifaasi viimases voorus Ghanat 3:2 võitnud ja seeläbi suurvõistluste debüüdil koha 16 parema seas taganud Komoorid mängib korraldajamaa vastu esmaspäeva õhtul.

Laupäeval teatas Komooride jalgpalliliit, et meeskonda on tabanud koroonapuhang ning teiste seas andsid positiivse proovi ka väravavahid Ali Ahamada ja Moyadh Ousseini. Kolmas puurivaht Salim Ben Boina on väljas õlavigastusega.

Varem Prantsusmaa kõrgliigas Toulouse'i esiväravavahiks olnud Ahamada andis esmaspäeval küll negatiivse proovi, ent Aafrika jalgpalliliidu reeglite järgi peab positiivse proovi andnu veetma viis päeva isolatsioonis ning seejärel olema negatiivne vähemalt 48 tundi enne järgmist matši. See tähendab, et saareriigil tuleb esmaspäeva õhtul postide vahele saata mõni väljakumängija.

Lisaks peavad koroonaviiruse tõttu mängu vahele jätma kaitsjad Kassim Abdallah ja Alexis Souahy, poolkaitsjad Yacine Bourhane ja Nakibou Aboubakari, ründaja Mohamed M'Changama ning tiimi peatreener Amir Abdou.