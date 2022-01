Hein on valmis esiväravavahi koha nimel võitlema: kindlasti on koondisemängudest abi

Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein, kes siirdus Arsenali ridadest hooaja lõpuni laenule esiliigaklubi Readingi ridadesse, sõnas, et ootab põnevusega võitlust esiväravahi koha nimel ja usub, et tosin koondisemängu annavad talle selleks tugeva jalgealuse.

"Olen väga rahul, et mu esimene laenuleping tähendab liitumist nii suure klubiga. Inglismaa esiliiga on tähtis ja raske liiga, tean, kui kõrget taset siin oodatakse. Aga olen põnevil," vahendab Soccernet.ee Heina sõnu uue tööandja pressiteenistusele.

"Mõistagi olin klubiga varem tuttav, tegu on Inglismaal suure meeskonnaga. Seetõttu valmistas nende huvist kuulmine mulle suurt rõõmu. On hea meel, et klubi ja mu agent kokkuleppele jõudsid," märkis Hein, kes peab hakkama esiväravavahi koha pärast võitlema 24-aastase põhjaiirlase Luke Southwoodiga.

"Kindlasti on sellest abi, sest olen saanud juba koondise eest tähtsaid mänge pidada. Näiteks sain mängida Walesi vastu, kelle ridades oli samuti hulk Inglismaa esiliiga mängijaid. Olen juba tippjalgpallist maigu suhu saanud," lausus Hein.

