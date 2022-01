Arsenal laenas Heina Inglismaa esiliigaklubisse

2018. aasta suvel Arsenaliga liitunud 19-aastane Hein pääses sel hooajal Arsenali pingile nii hooaja esimeses liigamängus Brentfordi vastu kui liigakarikamatšides Wimbledoni ja Liverpooliga.

Reading on Inglismaa esiliigas 24 meeskonna konkurentsis 21. ehk viimasel liigasse jätval positsioonil. Eelmisest viiest mängust on klubi teeninud vaid ühe punkti. Premier League'is mängis Reading viimati hooajal 2012/13.

"Karl on rahvusvahelisel tasemel väravavaht, kes on hea iseloomuga, ilmselgelt võimekas ning tahab areneda ja muljet avaldada. Ta on meie võistkonda teretulnud täienduseks ja tõstab hooaja lõpuni meie taset," rääkis klubi kodulehele peatreener Veljko Paunovic.

Eesti koondise eest on septembri keskel Arsenaliga lepingut pikendanud Hein väljakul käinud 12 mängus.