Ajalugu teinud Cha: mul on nii hea meel, et sain Tallinnasse tulla

"Mul on oma tänase esituse üle väga hea meel, kuigi tunnen natuke pettumust kahe esimese hüppe üle, aga üritasin võistluse ajal selle peale mitte mõelda ja lihtsalt lõpuni välja võidelda. Olen sellega rahul. Lisaks on see mu esimene võit täiskasvanute seas ja ka see teeb mulle väga palju rõõmu," ütles meeste üksiksõidu võitja Cha.

Meeste üksiksõidus said tõsisema olümpiaeelse peaproovi teha mitu uisutajat, kes mõne nädala pärast Pekingi mängudel võistlema asuvad. Nende seas ka kuulsa Kanada treeneri Brian Orseri käe all harjutav Cha. Kahekordset olümpiavõitjat jaapanlast Yuzuru Hanyud treeniv Orser usub, et Cha võib olla tõeline tulevikutäht.

"Olen Junhwaniga nüüd kuus-seitse aastat koostööd teinud ja nii kaua võtab aega uisutaja sellisele tasemele viimine. Aga ta tõesti paistab silma ka juba treeningutel: tema kiirus, tema jõud, see on uskumatu," sõnas Orser.

Teiseks ja kolmandaks tulid jaapanlased Kazuki Tomono 268,99 punktiga ja 16-aastane Kao Miura 251,07 punktiga. Mõlemad püstitasid oma isiklikud rekordid. Võitja Cha on varem võistelnud kahel nelja kontinendi meistrivõistlustel USA-s ja koduses Koreas, kuid siinne võistlus oli talle väga eriline.

"See kogemus on nagu värskem ja tundub parem. See on ju esimene kord, kui nelja kontinendi meistrivõistlused toimuvad Euroopas, nii et kas pole eriline? Mul on lihtsalt nii hea meel, et ma sain Tallinnasse tulla," rõõmustas Cha.

Ka Orser kiitis Eesti korraldajaid, kes lisaks EM-ile veel ka Ameerika, Okeaania, Aasia ja Aafrika tippe võõrustada võtsid.

"Siinne korralduskomitee tegi tõesti fantastilist tööd. Kaks nädalat võistlusi korraldada koos kõigi koroonapiirangute ja reeglitega - tõesti suurepärane töö," tunnustas korraldajaid Orser.

Olümpiamängudel alustatakse iluuisutamisega 4. veebruaril.