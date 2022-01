Arlet Levandi teisipäevane trenn läks esmaspäevasest paremini

Meeste üksiksõidus võistleb Euroopa meistrivõistlustel 34 uisutajat 26 riigist. Teisipäeval loositi lühikava stardijärjekord. Mehed paigutati kuude gruppi ja 16-aastane debütant Arlet Levandi loositi neljandasse soojendusse. Ta läheb jääle 18. uisutajana. Otseülekanne algab kell 13.35 ja Levandi tuleb jääle tund hiljem.

Kuuenda ehk kuuma grupi lõpetab Itaalia tipp Daniel Grassl. Esmaspäeval-teisipäeval said mehed kohaneda Tondiraba jäähallil peaareeni jääolude, areeni ümbritseva kujunduse ja valgustusega.

"Trenn läks täna positiivselt. Tundub, et nüüd esimene stress ja esimene pabin on natukene maha rahunenud," lausus treener Anna Levandi ERR-ile. "On omaks võtnud selle uue peaareeni dekoratsiooni, millega ta ei ole harjunud, sest Eesti meistrivõistlustel see ei ole nii ilusti dekoreeritud."

Arlet Levandi treenerist ema Anna Levandi oli rahul, et poeg suutis teisipäeval näidata treeningul juba paremat kvaliteeti kui esmaspäeval. Kuna see on Arleti esimene tiitlivõistlus meeste seas, siis on pinget kõvasti ja igal sammul saab noor sportlane kogeda ja tunnetada uusi asju, sest ka ametlik treening, mida jälgivad hoolega kohtunikud, on EM-i prožektorite ja kaamerate valguses hoopis midagi muud kui argipäevane trenn.

"Mul on hea meel, et ta on eilsete trennide järel teinud järeldused ja analüüsid, et kus oli teistmoodi, kui eelnevalt trennides. Kui trennis kõik tuleb sajaprotsendiliselt välja, siis imelik, miks siin mõned asjad olid rikutud. Mul oli hea meel, et ta rahulikult analüüsis, ütles, et need asjad olid mul teistmoodi ja pean enda sees kontrollima ja nii edasi. Hea, et sportlane on mõtlev, aga kuidas homme õnnestub, kui terve saal hõikab, et "Arlet, davai!", siis ma ei oska öelda. Eks näeb!"

Meeste lühikava järel näeb kell 18.05 ETV+ kanalil ja ERR-i spordiportaalis Euroopa meistrivõistluste avatseremooniat ja kell 21.05 ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis paarissõidu lühikava.