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Yamal ei osalenud Hispaania koondise treeningul

Jalgpalli MM
Lamine Yamal jälgis Hispaania neljapäevast treeningut kõrvalt
Lamine Yamal jälgis Hispaania neljapäevast treeningut kõrvalt Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Põhja-Ameerikas toimuva jalgpalli MM-i finaaliks valmistuv Hispaania jalgpallikoondis tegi neljapäeval trenni ilma dünaamilise Lamine Yamali ning poolfinaalis värava löönud Pedro Porrota.

19-aastane Yamal ja 26-aastane Porro tegid neljapäeval küll individuaalse treeningu, kuid jätsid meeskondliku trenni vahele. Yamali vasak reis oli kinni seotud, ühtlasi on tegemist sama reiega, mis noore ründetähe klubihooaja varakult lõpetas.

Hispaania jalgpalliliit teatas Reutersile, et nii Yamal kui ka Porro peaksid pühapäevaks finaalis mänguvalmis olema ning individuaalne treening on tõsisemate vigastuste ennetamiseks. Peatreener Luis de la Fuente rääkis pärast poolfinaali Prantsusmaaga, et Porrot kimbutab tagareielihase vigastus, mille ta sai juba turniiri varasemas staadiumis. Yamali puhul peaks vigastus olema kergem, peatreeneri sõnul oli noormängija ja Prantsusmaa kaitsjate duell lihtsalt niivõrd füüsiline, et ta vajas puhkust.

Reuters kirjutas, et meediale avatud treeningperiood möödus Hispaania koondise jaoks muretult ning mängijad olid pühapäevas finaalmängu eel heas tujus.

Hispaania kohtub pühapäeva õhtul Argentinaga, ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 21.30. Päev varem kohtuvad Prantsusmaa ja Inglismaa pronksimatšis, selle mängu ülevaade algab kanalil ETV ja ERR-i spordiportaalis kell 23.50.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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