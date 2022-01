Eva-Lotta Kiibus külastas EM-i eel hinnatud koreograafi

Tallinnas jätkuvad ettevalmistused iluuisutamise Euroopa meistrivõistlusteks, mille alguseni on jäänud juba vähem kui nädal.

Üks kolmest Tondiraba jäähalli uisuareenist on kohandatud pressialaks, kus Euroopa meistrivõistluste esimese pressikonverentsi andsid neljapäeval Eesti koondislased ja orgkomitee liikmed.

Pika laua taga polnud Eva-Lotta Kiibust, kes oli samal ajal Itaalias. Ta käis oma kavasid lihvimas ülimalt hõivatud maailma tippkoregraafi prantslase Benoit Richaud juures.

"Nüüd juba sportlased sõidavad tema järgi mitte nii nagu vanasti, et teda oli võimalik kutsuda sinna kuhu tahes. Nüüd ta kogub sportlased ühte kohta. Enne seda oli ta USA-s, et nädal aega koondisega töötada ja siis samal ajal oli online´is kuskil koos jaapanlastega. Seetõttu pidime sellise sammu tegema, et Eva käis mõned päevad Itaalias oma kavasid lihvimas. Täna [neljapäeval - toim.] ta tuleb ja jätkab siin ettevalmistust," rääkis Kiibuse treener Anna Levandi.

Peaareenile, kus on veel palju töid teha, pääsevad sportlased treenima esmaspäevast. Kohale tulevad 38 Euroopa riigi tipud. Hallis toimuva eest vastutava Margus Hernitsa sõnul ollakse töödega heas graafikus. Tiitlivõistlusteks saadi Itaaliast ka kaks värsket jääkastmisautot.

"Nüüd me saame võistlusjääd teha uute, värskete jääkastmisautodega ja sellest jääb ka meile treeninghalli kaks masinat, kui midagi peaks mõnega juhtuma on meil tagavara olemas. Meil on pidev järelvalve kogu tehnosüsteemide osas," ütles Hernits.

Publik saab Hernitsa sõnul osta pileteid ka koha peal, kuid 15. jaanuari naiste vabakava on juba sisuliselt välja müüdud.