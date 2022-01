Barcelona poolkaitsja naaseb Inglismaale

Coutinho laenuleping kehtib kuni käesoleva hooaja lõpuni, kuid Aston Villal on osapoolte kokkuleppel võimalik mängija suvel endale soetada.

29-aastane brasiillane liitus Barcelonaga 2018. aasta jaanuaris, kui Hispaania tippklubi maksis ülemineku eest Liverpoolile 145 miljonit eurot. Hispaanias pole Coutinho läbi löönud ning 2019/20 hooajal mängis brasiillane laenulepingu alusel Müncheni Bayernis, kellega Coutinho tuli Meistrite liiga võitjaks.

Barcelona sõnul peab Coutinho enne ülemineku ametlikuks saamist läbima meditsiinilise ülevaatuse ja saama tööloa.

FC Barcelona and @AVFCOfficial have reached an agreement for the loan of the player Philippe Coutinho until the end of the season