Steven Gerrard jätab positiivse koroonaproovi tõttu kaks mängu vahele

Gerrard jätab vahele pühapäeval teisel jõulupühal toimuva mängu koduväljakul Londoni Chelseaga ja teisipäevase võõrsil mängu Leeds Unitediga.

See on teine kord sel hooajal, kui Gerrard jääb koroona tõttu mängudest kõrvale. 41-aastane inglane oli sunnitud isolatsiooni jääma ka selle aasta alguses, kui ta oli veel Glasgow Rangersi peatreener.

Villa oli sunnitud eelmisel laupäeval oma mängu Burnley vastu edasi lükkama, kuna klubis anti mitu positiivset koroonaproovi.

Pühapäeval on katkestatud juba kolm Premier League'i mängu: Liverpooli kodumäng Leedsi vastu, Watfordi kohtumine Wolverhamptoniga ning Burnley ja Evertoni vastasseis. Villa matš Chelseaga on üks kuuest Premier League'i mängust, mis on veel kavas pidada.

Gerrard oli kolm aastat Rangersi peatreener enne, kui ta kutsuti novembris Villasse Dean Smithi kohta üle võtma. Sellest ajast peale on Villa saanud kuuest Inglismaa kõrgliigas peetud mängust neli võitu.

"Aston Villa kinnitab, et peatreener Steven Gerrard ei osale meie kahes järgmises Premier League'i mängus Chelsea ja Leeds Unitediga, kuna ta andis positiivse koroonatesti ning on isolatsioonis," seisis klubi avalduses.

Aston Villa can confirm Head Coach Steven Gerrard will be unable to attend our next two Premier League matches with Chelsea and Leeds United as he will be isolating after testing positive for COVID-19.