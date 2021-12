Veel üks Premier League'i mäng lükati koroonaviiruse tõttu edasi

Neljapäeval teatas Premier League, et koroonaviiruse tõttu lükatakse edasi Liverpooli mäng Leeds Unitediga ning Wolverhamptoni ja Watfordi kohtumine, mis pidid toimuma 26. detsembril. Reedel selgus, et ka Evertoni ja Burnley vaheline kohtumine lükatakse edasi.

Everton esitas neljapäeval taotluse mängu edasi lükkamiseks, kuid Premier League'i juhid ei rahuldanud Evertoni taotlust. Evertoni peatreener Rafael Benitez polnud otsusega rahul.

"Olen väga üllatunud, et mängu ei lükatud edasi. Oleme järginud kõiki reegleid, testinud mängijaid ja maske kandnud. Mängijatel on kolm erinevat riietusruumi, et nad võimalikult vähe omavahel kokku puutuksid," ütles Benitez Eurosporti vahendusel.

"Pärast Chelsea mängu andis viis mängijat positiivse koroonaproovi. Praegu on meil mänguks üheksa väljakumängijat ja kolm väravavahti. Peame kasutama noormängijaid, kes pole kogenud. Dominic [Calvert Lewin - toim.] oli just kaks kuud vigastuse tõttu eemal, aga peab praeguse olukorra tõttu mängima 90 minutit, mis on äärmiselt riskantne," lisas Benitez.

Burnley jaoks on tegemist kolmanda järjestikuse mänguga, mis lükati edasi. Viimati mängis Burnley 12. detsembril West Ham Unitediga, kohtumine lõppes 0:0 viigiga.