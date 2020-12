Võimsalt rekordid ületanud venelanna vabakava tõi treeneritele pisarad silma

Veel poolteist kuud tagasi kahtlesid isegi Štšerbakova vanemad, kas nende tütar saab Venemaa meistrivõistlustel osaleda, kuna tal diagnoositi kahepoolne kopsupõletik. Aga 16-aastane neiu ise teatas, et ei kavatse mingil juhul võistlustelt eemale jääda.

Tšeljabinskis peetud meistrivõistlustel tundus lühikava järel, et Štšerbakoval oli hingamisega raskusi ja tema ema avaldas hiljem, et tütrel oli võisteldes palavik üle 38 kraadi. Kuna aga kõik tema koroonaviiruse proovid on olnud negatiivsed, ei olnud tema võistlemine reeglitevastane.

Štšerbakova tegi lühikavas ideaalilähedase soorituse ja teenis kohtunikelt 80,31 punkti (tema ametlik ISU rekord on 78,27), edestades vaid 0,32 punktiga märtsi alguses Tallinnas juunioride maailmameistriks tulnud 14-aastast Kamilla Valijevat, kes korra kukkus.

Štšerbakova lühikava:

Valijeva lühikava:

Vabakavas ületasid aga koguni kolm neiut kehtiva maailmarekordi. Sellest hooajast Jevgeni Pljuštšenko käe all treeniva Aleksandra Trussova nimele kuuluv ametlik maailmarekord on 166,62 punkti. Tšeljabinskis teenis esmalt Trussova ise 170,61 punkti, seejärel tuli jääle Valijeva, kes teenis 174,02 punkti ning siis Štšerbakova, kes uisutas veatu vabakava ja kogus 183,79 punkti.

Štšerbakova vabakava:

Valijeva vabakava:

Trussova vabakava:

Štšerbakova kava järel puhkesid pisaraisse nii neiu ise kui ka tema treenerid Eteri Tutberidze ja Daniil Gleihhengauz. "Minu pisarad? See oli lihtsalt emotsionaalne puhang. Mulle tundus, et Anja tegi võimatut," tunnistas Tutberidze pärast võistlust ajakirjanikele. "Ta näitas, milleks on võimeline. Ettevalmistus ei läinud kõige paremini, haigus jättis enda jälje ja ma küsisin temalt korduvalt, kas jätame pooleli. Anja oli kategooriliselt selle vastu ja ütles, et me isegi ei aruta katkestamist."

Anna Štšerbakova ja treener Daniil Gleihhengauz. Autor/allikas: SCANPIX/TASS

"See, mis Anja tegi… sügav kummardus! Ilmselt nägite meie reaktsiooni – me ei suutnud pisaraid tagasi hoida! Ettevalmistus oli tema haiguse tõttu väga keeruline," lisas Gleihhengauz. "Imetlen Anja iseloomu. Ta on nii habras, kuid samas julge ja vapper tüdruk."

Kahe kava kokkuvõttes teenis Štšerbakova 264,10 punkti, treeningukaaslane Valijeva võitis hõbemedali 254,01 punktiga ja pronksile tõusis lühikava järel neljas olnud Trussova, kes kogus 246,37 punkti. Kõik kolm tegid enda kavas kaks neljakordset hüpet.

Kahe kava ametlik maailmarekord on Aljona Kostornaja uisutatud 247,59 punkti ehk selle ületasid nii Valijeva kui Štšerbakova, paraku aga ei lähe Venemaa meistrivõistluste tulemused maailmarekorditena arvesse, kuna need ei kuulu rahvusvahelise uisuliidu (ISU) egiidi all peetavate võistluste sekka. Štšerbakova ISU rekordid on vabakava eest 162,65 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 240,92 punkti.

"Olen lihtsalt õnnelik!" õhkas venelanna ise võidu järel.

Anna Štšerbakova Autor/allikas: SCANPIX/TASS

Kostornaja seekordsetel meistrivõistlustel ei osalenud, kuna nakatus koroonaviirusega. Kõrvale jäi ka vahepeal haiguse tõttu mitu nädalat haiglas olnud olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Jevgenia Medvedeva, kes aga tegi kaasa galaõhtul.

Viimane venelanna, kes suutis kodustel meistrivõistlustel kolm kulda järjest võita, oli Irina Slutskaja, kes sai sellega hakkama aastatel 1999-2001.

Koroonaviiruse tõttu on järgmise aasta Euroopa meistrivõistlused juba tühistatud, küll aga on lootust, et Štšerbakova saab rekordeid püüda märtsikuus MM-il Stockholmis. Venemaa uisuliidu teatel on Venemaa meistritel koht MM-il automaatselt tagatud, eeldusel, et võistlused toimuvad. Ülejäänud sportlastel on võimalik MM-piletit katsevõistlustel püüda.

Meeste seas tuli Venemaa meistriks Mihhail Koljada, kes kogus 296,15 punkti ja oli järgmistest selgelt parem – hõbeda võitis Makar Ignatov 265,37 punktiga ja pronksi Mark Kondratjuk 260,31 punktiga. Paarissõidus võitsid meistrikulla Jevgenia Tarassova ja Vladimir Morozov ning jäätantsus said esikoha Aleksandra Stepanova ja Ivan Bukin.

Naganos peetud Jaapani meistrivõistlustel naasis kahekordne olümpiavõitja Yuzuru Hanyu kümnekuuliselt võistluspausilt kahe uue kavaga ja võttis kindlalt viienda Jaapani meistrikulla.

Hanyu sooritas kahe kava peale kokku kuus neljakordset hüpet ja kogus 319,36 punkti, edestades hõbeda teeninud olümpiahõbedat Shoma Unot koguni 34,55 punktiga. Pronksi võitis Yuma Kagiyama, kes kogus 278,79 punkti.

Kahekordse maailmameistri Hanyu viimane MM-kuld on aastast 2017, 2019. aastal Saitamas pidi ta leppima hõbedaga. Tänavu jäi MM koroonaviiruse tõttu ära, uue aasta MM-i toimumine peaks selguma jaanuari lõpus. "Kui maailmameistrivõistlused toimuvad, peaksin kullale lähemal olema," arvas Hanyu.

26-aastane Hanyu tunnistas ka, et oli vahepeal juba karjääri lõpetamisele lähedal. "Eelmisel aastal tundsin, et ma ei arene enam edasi. Tundsin, et mul pole enam millegi eest võidelda. Olin ilmselt väsinud ja tundsin, et võin lõpetada. Aga nüüd olen jõudnud jälle sinna, et naudin võistlemisega kaasnevat rahulolu ja raskuste ületamist," rääkis ta.

Naiste seas tuli teist aastat järjest Jaapani meistriks 18-aastane Rika Kihira, kes sooritas esimest korda võistlustel neljakordse Salchowi. Kihira kogus kahe kavaga 234,24 punkti, hõbemedali võitis Kaori Sakamoto 222,17 punktiga ning pronksi teenis neljakordne Jaapani meister Satoko Miyahara, kes kogus sel korral 209,75 punkti.

Meeste üksiksõidus viiel korral Jaapani meistriks tulnud 2010. aasta olümpiapronks Daisuke Takahashi tegi kodustel meistrivõistlustel debüüdi jäätantsijana, saades koos Kana Muramotoga hõbemedali. See oli nende teine ühine võistlus. Takahashi lõpetas algselt 2014. aasta sügisel karjääri, kuid otsustas siis võistluskarusellile naasta. Kuna üksiksõidus ei õnnestunud tal enam varasemale tasemele tõusta, otsustas ta end proovile panna jäätantsus.

Meistritiitli võitsid Misato Komatsubara ja Tim Koleto, kes teenisid 175,23 punkti, Muramoto ja Takahashi kogusid kahe kavaga 151,86 punkti. Pronksi pälvisid 145,18 punktiga Rikako Fukase ja Eichu Cho.

USA meistrivõistlused peetakse jaanuaris.