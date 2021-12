Vips sai õnnetusterohkes sõidus kuuenda koha

Kohe pärast starti toimus tõsine kokkupõrge Theo Pourchaire'i (ART Grand Prix) ja Enzo Fittipaldi (Charouz Racing System) vahel. FIA teatel olid mõlemad sõitjad teadvusel, kuid nad toimetati helikopteriga haiglasse.

Sõit jätkus ligikaudu 35 minutit hiljem ja uueks distantsiks määrati 20 minutit + 1 ring, aga kui lõpuni oli jäänud umbes kümme minutit, põrkasid kokku Olli Caldwell (Campos Racing) ja Guilherme Samaia (Charouz Racing System). Nende avarii oli kergem ja mehi haiglasse ei tulnud viia, kuid FIA otsustas siiski, et sõitu ei jätkata.

Vips oli katkestamise ajal kuuendal kohal ja teenis selle eest neli punkti.

F2 hooajale tõmmatakse joon alla järgmisel nädalavahetusel Abu Dhabis.

