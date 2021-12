Saalihokikoondise peatreener: praegu peaks koondis olema tipptasemel

Meeste MM-finaalturniir pidi toimuma mullu detsembris, aga lükati koroonaviiruse tõttu aasta võrra edasi. 2020. aasta veebruaris peetud kvalifikatsioonist Eesti meeskond edasi ei jõudnud, aga kuna Austraalia ja Jaapan pidid reisipiirangute tõttu finaalturniirist loobuma, esitas Rahvusvaheline Saalihokiliit (IFF) Eestile erikutse, mis muidugi vastu võeti.

"Esimene indikatsioon, et võime sellise kutse saada, laekus tänavu septembris, kui Sakus toimus U-19 vanuseklassi neidude MM-valikturniir. Kinnituse, et meeskond on MM-ile oodatud, saime oktoobris. Kuigi aega oli väga vähe, õnnestus novembris teha paaripäevane treeninglaager Rootsis," selgitab MM-ile eelnenud sündmuste käiku 2017. aastast Eesti koondist juhendanud Lall.

16 koondise osalusel peetavat saalihoki MM-finaalturniiri mängitakse omapärase süsteemi järgi, kus maailma edetabeli põhjal on moodustatud kaks tugevamat (A ja B) ning kaks nõrgemat alagruppi (C ja D). A- ja B-alagruppide kaks paremat tagavad koha veerandfinaalis, kaks nõrgemat kohtuvad 1/8-finaalides C- ja D-alagruppide kahe paremaga. C- ja D-alagruppide kaks nõrgemat jätkavad mängudega kohtadele 13.-16.

Eesti kuulub D-alagruppi koos Kanada, Singapuri ja Filipiinidega, kes sai MM-ile peale samuti IFF-i erikutsega ning on laupäeval kell 12 meeskonna esimene vastane. "Filipiinid on MM-i debütandid ja puudub igasugune teave peale selle, et kõik nende mängijad kuuluvad Rootsi madalamate liigade klubidesse. Ühtegi tuntud tasemega mängumeest neil samas pole. Kas Filipiinidel kohalikke meistrivõistlusi üldse peetakse, ei tea," sõnas Lall.

Ülejäänud kaks vastast, Singapur ja Kanada kohtusid omavahel reedel pärastlõunal. Kanada võitis 9:8. "Singapur mängis taktikaliselt pigem hästi, kuigi oli tehniliselt vastasest kehvem. Kanada mäng on ühemehesõu. Neid veab Soome kõrgliigaklubis Nokia KrP mängiv Kanada passiga soomlane Valtteri Viitakoski, kes viskas neli väravat. Peame valmis olema tõsisteks mängudeks. Lõdvalt ei saa võtta midagi," iseloomustas Lall ülejäänud kaht vastast.

Meeste saalihoki jõuvahekorrad on üldiselt olnud, et MM-ile jõudnud Euroopa meeskonnad muu maailma esindustele ei kaota. Kanadaga kohtus Eesti kahel eelmisel MM-il, 2016 võideti 16:4 ja 2018 9:2. Aasia meeskondadele pole Eesti samuti kunagi kaotanud. Selle kõige valguses on edasipääs D-alagrupist kindel siht.

Saalihoki on valdavalt amatöörspordiala, mis tähendab, et pikka ettevalmistust finaalturniiriks saavad endale lubada ainult tippkoondised. Enamik sealhulgas Eesti panevad end lahinguks valmis kiiresti. "Neljapäeval jõudsid kõik mängijad Helsingisse. Reede hommikul tegime trenni ja õhtusel koosolekul käime laupäevase mängu läbi. Palju rohkem ei jõua, kui puhata ja valmistuda. Mänguhommikul toimuvad veel viisikute koosolekud," sõnab Lall.

Samas on peatreener optimistlik, et MM-iks ollakse valmis hästi. "Praegune treeneritetiim on võistkonnaga tööd teinud neli aastat. Kuigi valikturniir mullu veebruaris läks meil untsu, siis just praegu peaks olema käes aeg, kus see võistkond on oma tipptasemel. Suur enamik mehi on varem MM-il mänginud, ainsaks debütandiks on Alexander Dahlberg. Meie tugevus on ühtlus, sest omame kolme tasemel viisikut, mis võimaldab koormust jaotada. Usun, et me ei väsi kohamängudeks ära. Esimene eesmärk on muidugi alagrupist edasi pääseda, aga tähtis on, et kui kohamängud kätte jõuavad, ei oleks nii, et jalg on pehme ja mõte ei tööta," räägib Lall.

Eesti meeskonda ootavad ees neli järjestikust mängupäeva. Laupäeval kell 12.00 on vastaseks Filipiinid, pühapäeval kell 14.45 kohtutakse Kanadaga ning esmaspäeval kell 10.15 Singapuriga. Kui tullakse kahe parema sekka ja kvalifitseerutakse 1/8-finaali, mängitakse see teisipäeval. Kui jäädakse kahe viimase sekka, jätkatakse samal päeval mängudega 13.-16. kohale.