Raport: Inglismaa fännide käitumise tagajärjel oleks võinud inimesi hukkuda

Uues avaldatud raportis tuuakse välja, et mängule tunginud piletita, purjus ja narkojoobes fännid oleksid kõige hullema stsenaariumi korral võinud põhjustada mõne inimese surma, vahendab BBC Sport.

Inglismaa sotsiaalhoolekandeametniku Louise Casey raportist tuli välja, et Inglismaa ja Itaalia vahelisele mängule pääses ebaseaduslikult umbes 2000 inimest. Ära rikuti 17 puuetega inimeste juurdepääsuväravat ja avariiväljapääsu ust.

Casey nimetas 11. juulit kohutavaks korrarikkumiseks ja rahvuslikuks häbiplekiks. Tema sõnul oli finaalmängu planeerimine kollektiivne ebaõnnestumine ning ka politsei jõudis staadionile liiga hilja. Teadmine, et umbes 25 000 kohta jääb Wembleyl Covidi piirangute tõttu tühjaks, aitas kaasa inimeste märatsemisele.

"See oli meie jaoks kaua oodatud suur finaal. Meie meeskonda vedasid alt aga piletita, purjus ja narkojoobes pätid, kes otsustasid kuritarvitada süütuid, haavatavaid ja puudega inimesi. Lisaks politsenikke, vabatahtlikke ja Wembley töötajaid," ütles Casey.

"On selge, et esmane vastutus selle eest, mis Wembleyl sel päeval valesti läks, tuleb võtta neil, kes kaotasid oma käitumise üle kontrolli."

Casey ütles, et seadusekuulekad fännid, Inglismaa rahvusmeeskond ja rahvus väärivad paremat ning 11. juuli sündmustel ei saa lasta korduda. Ta tõi raportis välja soovitused, mida tuleks muuta, et sellist olukorda tulevikus vältida.

Inglismaa jalgpalliliidu tegevjuht Mark Bullingham ütles: "Me nõustume täielikult raporti järeldustega ning saime palju uusi soovitusi, mida järgmine kord meeles pidada."

"Me ei tohi kollektiivselt lubada sellisel asjal enam kunagi juhtuda. Sellest raportist saadud teadmised tagavad, et fännid saavad järgmistelt Wembleyl toimuvatelt suurtelt rahvusvahelistelt üritustelt hea kogemuse. Nii nagu nad on seda varem saanud," lisas ta.

UEFA otsuse kohaselt peab Inglismaa jalgpallikoondis järgmise Rahvuste liiga kohtumise mängima fännideta. Lisaks sai jalgpalliliit 100 000 eurot trahvi.