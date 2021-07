Inglismaa fännid põhjustasid enne EM-i finaali Wembley ümbruses kaose

Sajad piletiteta fännid rammisid gruppide viisi turvapiirdeid ja nende taga seisnud turvatöötajaid, üritades toore jõuga neist mööduda. Tunnistajad kirjeldasid vaatepilti kui sõjapiirkonda - hullunud inimesed jooksid ringi, prügi, klaasikillud ja lahtised esemed vedelesid tänavatel, puud olid sinna otsa ronida üritanud inimestest vigased ja inimesed põhjustasid oma pressimisega rüselusi.

Kuigi fänne hakati staadionile lubama alles kell 17, olid selleks ajaks inimmassid hoomamatud. Inimestel polnud ruumi valida, kus sissepääsu oodata ja nii olid osad fännid sunnitud seisma näiteks lõhutud klaasi peal.

Piletikontrollijate aega raiskasid fännid, kes endale piletit soetanud polnud. Kui nad väravatelt tagasi saadeti, liikusid nad pisut tagasi, kuid vaid selleks, et uute inimeste keskel uuesti õnne proovida. Piletita vaatajaid niisama staadionile siiski ei lastud.

Veerand tundi peale piletikontrolli avanemist suundus suur grupp järjekorras seisnuid piletita fänne Covid-19 testimisalasse ning üritasid end staadionile murda toore jõuga. Briti ajakirjaniku sotsiaalmeediasse laetud videost oli näha, et korrakaitsjatel ei käinud jõud vandaalitsejatest üle.

"Turvameeskonnal polnud fännide vastu mingit võimalust. Nad polnud päris märuliks valmis, nende seas oli tavalisi politseinikke ja piletikontrolöre, kes nägid välja nagu noored tudengid," kirjeldas ajakirjanik vaatepilti.

Ajakirjaniku sõnul pääseski umbes 50 fänni koroonaviiruse testimisalast läbi, kuid see ei taganud veel pääsu staadionile.

Inimeste rohkuse tõttu jätsid piletikontrollijad ära ka negatiivse koroonatesti küsimise, sest aega lihtsalt nappis.

Turvameestest mööduti erinevaid taktikaid kasutades. Kõige brutaalsemad kodanikud jooksid turvaväravatest jõuga läbi, teised kasutasid lahtiseid väravaid redelina, et ronida tualetikomplekside katusele ja sealt edasi liikuda.

Pealtvaataja sõnul said jõhkralt käitunud fännid küll staadionile lähemale, kui mitte päris sisse.

Staadioni ees ootas piletiomanikke pöörlev kontrollpuur, mis liikus vaid piletit nähes. Ebaausal moel staadioni ette jõudnud fännidest osad pressisid end ühele inimesele mõeldud puuri koos tundmatu piletiomanikuga. Ent leidus ka neid, kes taolist teguviisi selgelt taunisid ja võõrast inimest endaga koos keerlevasse kontrollpuuri ei lasknud.

Osade sõnul pakuti piletiomanikele isegi raha, et nad lubaksid piletita inimesed enda kõrval staadionile.

Rüselusi tekkis ka tribüünidel. Kui ausad piletiomanikud olid kogu staadionile sisenemise kadalipu läbinud, võis juhtuda, et ostetud istekohtadel ootas ees halb üllatus - need olid hõivatud. "Minu valitud istekohtadel juba istusid inimesed, ridades oli oluliselt rohkem inimesi kui ette nähtud," kirjeldas kohalik ebameeldivat vaatepilti.

Inglismaa fänn Jon Wilson ütles, et finaal oli tema elu halvim jalgpallivõistluse kogemus. "Igal pool kasutati agressiooni. Tee Wembleyni oli õõvastav. Sisenemise eel ei tehtud ega kontrollitud koroonateste, sest töötajad olid täielikult hõivatud piirdeid ületavate inimestega. Aga ka nende taltsutamiseks oli neid liiga vähe," sõnas ta. "Minu 15-aastane poeg ütles peale mängu, et ta ei usu, et talle jalgpall meeldib."