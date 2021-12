Veide ja Padar MM-i medalist: see on kümne aasta töö vili

18-aastane Robert Veide ja peagi 17-aastaseks saav Amanda Rebeca Padar tegid Armeenias Eesti tantsuspordi ajalugu. Nad jõudsid esimese Eesti paarina noorte MM-il Ladina-Ameerika tantsudes finaali ja võitsid esimestena kohe ka medali - pronksi.

"Eks see oli selline ekstaasiseisud ja väga ei ole siiamaani kohale jõudnud see tunne. Tuled sealt platsilt maha ja ikka veel ootad seda tulemust. Üldse ei jõudnud kohe alguses kohale. Teistel olid juba pisarad silmas ja siis ma ikka veel mõtlesin, et ohhoo nüüd ongi see hetk juba läbi ja läks nii hästi, et see oli tõesti väga-väga tore," rääkis Amanda Rebeca Padar.

"Ma arvan, et tantsusspordis saab võrrelda MM-i kui olümpiamänge, sest see on kõige suurm võistlus või võit, mida saad siin saavutada. Meie jaoks oli see kümme aastat tööd, väga palju vaeva ja tunde saalis ja oleme väga õnnelikud selle üle," lisas Robert Veide.

Treener Martin juhedamisel harjutavad noored on koos tantsinud 2014. aastast. Parmase sõnul on paaril suurepärane keemia, üksteise eest hoolitsetakse ja ollakse ausad.

"Nad tunnetavad ära, et okei täna mina olen natukene laisem ja ei jaksa teha või mul ei ole seda tuju teha. Täna nüüd meil on see hetk, kus me peame koos täiega üksteist üles kütma. Ega see tants pole füüsiliselt lihtne, kui sa teed seal viis vooru 25 tantsu või kuus vooru 30 tantsu - see ei ole meelakkumine, see ikka sööb ära hullusti ära," ütles Parmas.

MM-medali võidu nimel on noored harjutanud saalis nagu profid ja on viimastel kuudel teinud lausa üheksatunniseid treeningpäevi.

"Koos hakkasime tantsima umbes kuus-seitse aastat tagasi ja eks me olime siis päris pisikesed ja tegime trenni nagu kõik ülejäänud lapsed. Poolteist tundi ja kolm kuni neli korda nädalas. Mida edasi liikusime seda suuremad olid ambitsioonid ja praegu viimased kuud enne MM-i ikka veetsime ikka kaheksa kuni üheksa tundi päevas saalis ja peaaegu iga päev," rääkis Veide.

Sel hooajal noorte seas ka Maailmakarika etappe võitnud paar võistleb palju ja sõitmist on neil kõvasti, sest Veide õpib Tartus Jaan Poska Gümnaasiumi 12. klassis ja Padar Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumi 10. klassis.

"Õnneks on koolid vastutulelikud ja mõistlikud sellega, et lasevad puududa kui on mõjuv põhjus ja meil on seda suhteliselt tihti vaja," ütles Padar.

Suurt läbilööki MM-il noortel kaua nautida pole võimalik, sest 11. detsember ootab neid järgmine tiitlivõistlus.

"Ees on Euroopa meistrivõistlused Saksamaal. Selline väga väikene vahe, et nüüd kaks nädalat, MM-i ja EM-i vahel. Nüüd on paar päeva puhkusteks võetud ja hakkab see trall jälle pihta, et peab hakkama veel rohkem ennast ettevalmistama," rääkis Padar.