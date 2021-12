Martin Parmas: kergendus on praegu

"Kergendus on praegu. Kergendus nii Amanda ja Roberti ees, nende perekondade ees, kõikide valikute ja ohverduste ees, mida oleme pidanud tegema. Nende karjäär on seni olnud suurte langusteta, aga väike kergendus on ikka, sest midagi sai ära tehtud," ütles Martin Parmas.

"Kindlasti seab medalivõit nii mulle kui ka lastele teatud pinge peale. Paari nädala pärast on Euroopa meistrivõistlused ja seal tuleb uuesti lahing anda. Need vead, mis MM-il said tehtud tuleb läbi analüüsida ja ära parandada," lisas Parmas.

"Ladina-Ameerika tantsud on sellised, et seal peab "x-faktor" olema. Tantsupaaril peab eriline keemia olema ning kui ma Amandat ja Robertit hakkasin treenima, siis tahtsin näha, kui kaugele on neil võimalik minna. Nad arenesid kiiresti ja 2017. aastal olid esimest korda MM-i finaalis," rääkis Parmas tantsupaari arengust.

"Eestile tähendab medal seda, et oleme tõestanud, et ka meil on võimalik konkureerida. Senine parim noorteklassi tulemus oli MM-i poolfinaalid ehk 7.-12. koht, kuid nüüd oleme seda ettepoole nihutanud ning Amanda ja Robert võimalused täiskasvanute tasemel on väga head," ütles Parmas.

