Tuuli Tomingas avaetapi eel: ma ei tunne pinget

Laskesuusatamise hooaeg algab laupäeval Rootsis toimuval etapil. Eelmise hooaja Eesti parim laskesuusataja Tuuli Tomingas ütles ERR-ile antud intervjuus, et vaatamata suurenenud ootustele eestlanna ise lisapinget ei tunne.

Laupäeval algab laskesuusatamise MK-sari Rootsis, Östersundis. Kõigepealt sõidetakse naiste 15 kilomeetri võistlus ning seejärel stardivad 20 kilomeetrisele distantsile mehed.

Eelmisel hooajal sai Tuuli Tomingas parima tulemusena kirja seitsmenda koha, lisaks jõudis eestlanna viiel korral 25 parema hulka. Avaetapi eel rääkis Tomingas, et eelmise hooaja tugevad tulemused pole talle lisapinget tekitanud.

"Inimesed ootavad ja loodavad minult palju, sest eelmine hooaeg algas kenasti. Loomulikult ma ise ka loodan, et suudan hooaega edukalt jätkata ning mitte ära vajuda nagu eelmine hooaeg. Ma ei tunne pinget. Võib-olla olen ootustega ära harjunud ja pigem on see midagi sellist, mis annab hoopis juurde," rääkis Tuuli Tomingas.

"Me pole siin [Östersundis - toim.] väga pikalt olnud. Eile [neljapäeval - toim.} oli esimene lasketreening, mis pigem kõige paremini ei õnnestunud. Lasketiir nõuab natukene kohanemist, aga arvan, et täna oli juba kõvasti parem kui eile," ütles Tomingas.

"15 kilomeetrit pole minu lemmikdistants. Mulle meeldivad lühemad distantsid rohkem. 15 kilomeetrit nõuab natukene rohkem peaga sõitmist ehk ei saa kohe hooga rajale minna," lisas Tomingas.

