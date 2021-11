ERR vahendab algaval laskesuusatamise hooajal 56 otseülekannet

Eesti Rahvusringhäälingu kanalid vahendavad eestlastele kokku 56 otseülekannet kümnelt erinevalt MK-etapilt Euroopas, teiste seas toob ERR koju kätte ajaloo esimese Otepääl toimuva MK-etapi märtsi teisel nädalal. Tänavuse hooaja MK-sari algab traditsiooniliselt Rootsis, Östersundis ja esimeseks sõiduks on naiste 15 kilomeetri tavadistants, mille otseülekanne algab ETVs laupäeval kell 12.30. Samal päeval astuvad starti ka mehed: kell 15.45 algab otseülekanne 20 kilomeetri tavadistantsilt.

"Laskesuusatamise teleülekannete populaarsus on kasvanud iga aastaga," märgib ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna ja lisab, et jalgpalli suurturniiride otsustavate mängude kõrval on laskesuusatamise ülekannete näol tegemist Eesti kõige populaarsema telespordialaga, mida igal nädalalõpul vaatab mitusada tuhat Eesti inimest.

Rahvusringhääling toob laskesuusatamise maailmakarika sarja ülekanded vaatajateni juba harjumuspärase mustriga - neljapäeval ja reedel on laskesuusatamise ülekanded ETV2-s ning nädalavahetusel ETV kanalil. Kõiki ülekandeid saab otsepildis ning hiljem ka järelvaadata ERR-i spordiportaalis ja veebikanalis Jupiter. Võistluseid kommenteerivad Tarmo Tiisler, Margus Ader, Karel Kulbin ja Alvar Tiisler.

Lisaks võistluste otseülekannetele teeb ERR-i sporditoimetus algaval hooajal viis erisaadet "Viiest viis", millest esimene on ETV eetris laupäeval kell 14.30. Laskesuusatamise MK-sarja hooaja avapäeval tutvustab "Viiest viis" suure laskesuusatamise telgitaguseid – nii käiakse Norras külas ühel praeguse aja parimal laskesuusatajal Sturla Holm Lägreidil ning aetakse juttu maailma parima lasketreeneri prantslase Siegfried Mazet'ga. Erisaade on eetris ka Anterselva MK-etapi viimasel võistluspäeval ja koguni kolm erisaadet jõuab televaatajateni Otepää MK-etapilt.

Laskesuusatamise MK-sarja avanädalavahetus ETV-s ja ERR-i spordiportaalis:

L, 27. 11 kell 12.30: naiste 15 kilomeetri tavadistants

L, 27.11 Kell 14.30: erisaade "Viiest viis. Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg"

L, 27.11 kell 15.45: meeste 20 kilomeetri tavadistants

P, 28.11 kell 11.45: naiste 7,5 km sprint

P, 28.11 kell 14.30: meeste 10 km sprint