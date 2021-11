Tomingas: minu soovide ja eripäradega on arvestatud 100%

Sel hooajal lähenevad Eesti koondislased hooajale varasemalt teistsuguselt. Kui koondisel on uus peatreener Fjodor Svoboda, siis kolm sportlast treenib varasema peatreeneri Indrek Tobrelutsu käe all nö. Tuuli Tomingase tiimis.

Eelmise hooaja Eesti parim laskesuusataja Tuuli Tomingas lõi kahe hooaja vahepeal oma tiimi ning on kogu ettevalmistuse teinud koondisest eraldi. TT tiimi kuuluvad veel ka Susan Külm ja Robert Heldna ning nende treeneriks on Indrek Tobreluts.

"Asi kindlasti toimib, sest kogu tähelepanu on peamiselt minu ümber. Tehniline pool on parem kui on olnud eelmistel aastatel," lausus Tomingas ERR-ile. "Minu kõikide soovide ja eripäradega on sada protsenti arvestatud. Ma arvan, et see oli ainuõige otsus."

Tomingas tegi eelmisele hooajale ilusa alguse, kui avas MK-hooaja seitsmenda kohaga. Paraku rikkusid edasise hooaja jalaprobleemid, kuid operatsiooni järel pole eelmise hooaja valukoht enam tunda andnud.

"Ei ole küll tundnud, et mingit probleemi oleks olnud. Meil on olnud mitu päris tugevat trenni, kus lumeolud peaks idee järgi soosima jalakrampide tekkimist, aga ei ole küll mingit muret olnud," jääb Tomingas rahule.

"Ma arvan, et see op läks asja ette ja füsioteraapia ja kõik jutud - see on tulnud kasuks. Ma olen rahul, kui suudan hoida sellist seisu nagu oli eelmise hooaja alguses. Loomulikult on mul väikesed unistused ja eesmärgid olla kõige teravamas tipus, aga selleks peab olema päris palju õnne. Eks näis, mis saab."

Lisaks Tomingale teenis eelmisel hooajal naistest MK-punkte vaid Johanna Talihärm, kelle hooaja ettevalmistust mõjutasid terviseprobleemid. Üsna ühest suust on jäänud kõlama, et nö. koondisesüsteemi jäänud sportlased on väga rahul uue peatreeneri Fjodor Svobodaga.

"Ma arvan, et uus peatreener on toonud teistsugust lähenemist. Oleme kindlasti päris kõrgelt motiveeritud olnud, sest ta toob värske nägemuse ja olen üritanud sellest kõike välja võtta," sõnas Talihärm.

"Kui haigus vahepeal oli, siis loomulikult ei saanud, aga siis saingi keskenduda laskmisele. Mul üks laager oli, kus ma pool laagrit ei saanud peaaegu treenida. Siis käisingi lasketiirus ja peamine ülesanne oligi lasta. Ma tahaks loota, et see kandub talvel ka üle tulemustesse."

Meeste koondisest jõudis eelmisel hooajal ainsana punktidele Rene Zahkna. Kuigi on olümpiahooaeg, tõdeb Zahkna, et tulemust tuleb teha esimesest MK-etapist alates.

"Olenemata sellest, kas olümpia või mitte - ma ei ole kordagi täheldanud, et kui oled esimene MK-etapp väga kehv, siis peaks see andma eelise olümpiaks. Kes seal esimene etapp võitma hakkavad - norrakad, prantslased - on poodiumil ka olümpial," lausus ta.

"Ei saa teistest kuskil maha jääda. Lähen kohe esimene MK täiega peale. Proovin kohaneda nii, et oleks olümpial ka sel hetkel vorm hea ja tervis korras."

Hooaja avaetapp Östersundis algab 27. novembril. Eesti Rahvusringhääling toob vaatajateni kõik laskesuusatamise MK-etapid.